FROQ (FROQ) Tokenomics

FROQ (FROQ) ຂໍ້ມູນ

The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games:

Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative.

Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction.

$FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.

https://froq.xyz

FROQ (FROQ) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບFROQ (FROQ), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 54.48K
$ 54.48K
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 1.00M
$ 1.00M
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 744.41K
$ 744.41K
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 73.19K
$ 73.19K
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 3.16
$ 3.16
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.051127
$ 0.051127
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.07319
$ 0.07319

FROQ (FROQ) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ FROQ (FROQ) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງFROQ ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນFROQ ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈFROQ's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງFROQໂທເຄັນກັນເທາະ!

FROQ ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງFROQ ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກFROQເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?

MEXC ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂື້ຂາຍຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄູ່ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot ແລະ Futures
ການບັນຈຸໂທເຄັນຂຶ້ນກະດານເທຣດໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາ CEXs
ອັນດັບ 1 ສະພາບຄ່ອງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ
ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ, ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆມື້
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຫງວນໂທເຄັນຫຼາຍກວ່າ 100% ສໍາລັບກອງທຶນຜູ້ໃຊ້
ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຕໍ່າຫຼາຍ: ຊື້ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT
ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT: ເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.