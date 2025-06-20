FROGGER ລາຄາ (FROGGER)
ລາຄາສົດຂອງ FROGGER (FROGGER) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 387.24KUSD. FROGGER ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFROGGERຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- FROGGER ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -18.45%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFROGGER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FROGGER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ FROGGER ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFROGGER ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FROGGER ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FROGGER ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-18.45%
|30 ມື້
|$ 0
|--
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ FROGGER: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.49%
-18.45%
-29.15%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງFROGGER (FROGGER) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ FROGGER ດຽວນີ້!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
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