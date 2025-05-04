ໂລໂກ້ Friends With Benefits Pro

Friends With Benefits Pro ລາຄາ (FWB)

USD

Friends With Benefits Pro (FWB) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.738008
$0.738008$0.738008
-1.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Friends With Benefits Pro (FWB) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Friends With Benefits Pro (FWB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.738008USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 440.93KUSD. FWB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFriends With Benefits Proຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Friends With Benefits Pro ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.63%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 597.46K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFWB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FWB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Friends With Benefits Pro (FWB) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Friends With Benefits Pro ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0122938625795628.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFriends With Benefits Pro ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.3186191606.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Friends With Benefits Pro ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1147410557.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Friends With Benefits Pro ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.0082634118769431.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0122938625795628-1.63%
30 ມື້$ +0.3186191606+43.17%
60 ວັນ$ -0.1147410557-15.54%
90 ວັນ$ -1.0082634118769431-57.73%

Friends With Benefits Pro (FWB) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Friends With Benefits Pro: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.736485
$ 0.736485$ 0.736485

$ 0.750955
$ 0.750955$ 0.750955

$ 196.19
$ 196.19$ 196.19

--

-1.63%

+13.10%

Friends With Benefits Pro (FWB) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 440.93K
$ 440.93K$ 440.93K

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597.46K
597.46K 597.46K

ແມ່ນຫຍັງ Friends With Benefits Pro (FWB)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Friends With Benefits Pro (FWB) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Friends With Benefits Pro(FWB)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FWB ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FWB ເຖິງ VND
19,420.68052
1 FWB ເຖິງ AUD
A$1.1439124
1 FWB ເຖິງ GBP
0.553506
1 FWB ເຖິງ EUR
0.64944704
1 FWB ເຖິງ USD
$0.738008
1 FWB ເຖິງ MYR
RM3.15129416
1 FWB ເຖິງ TRY
28.46496856
1 FWB ເຖິງ JPY
¥106.9373592
1 FWB ເຖິງ RUB
61.02588152
1 FWB ເຖິງ INR
62.45761704
1 FWB ເຖິງ IDR
Rp12,098.48986752
1 FWB ເຖິງ KRW
1,033.62448448
1 FWB ເຖິງ PHP
41.07752528
1 FWB ເຖິງ EGP
￡E.37.46128608
1 FWB ເຖິງ BRL
R$4.1697452
1 FWB ເຖິງ CAD
C$1.01845104
1 FWB ເຖິງ BDT
89.9631752
1 FWB ເຖິງ NGN
1,182.70210048
1 FWB ເຖິງ UAH
30.7011328
1 FWB ເຖິງ VES
Bs63.468688
1 FWB ເຖິງ PKR
Rs208.05921536
1 FWB ເຖິງ KZT
379.82319728
1 FWB ເຖິງ THB
฿24.4280648
1 FWB ເຖິງ TWD
NT$22.66422568
1 FWB ເຖິງ AED
د.إ2.70848936
1 FWB ເຖິງ CHF
Fr0.60516656
1 FWB ເຖິງ HKD
HK$5.719562
1 FWB ເຖິງ MAD
.د.م6.83395408
1 FWB ເຖິງ MXN
$14.45019664