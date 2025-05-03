Freya the Chainbreaker ລາຄາ (FREYA)

USD

Freya the Chainbreaker (FREYA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00589557
$0.00589557$0.00589557
-4.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Freya the Chainbreaker (FREYA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Freya the Chainbreaker (FREYA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00589557USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.28MUSD. FREYA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFreya the Chainbreakerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Freya the Chainbreaker ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 219.75M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFREYA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FREYA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Freya the Chainbreaker (FREYA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Freya the Chainbreaker ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000246217870035936.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFreya the Chainbreaker ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0025901296.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Freya the Chainbreaker ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0035027055.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Freya the Chainbreaker ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.007829600019863304.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000246217870035936-4.00%
30 ມື້$ -0.0025901296-43.93%
60 ວັນ$ -0.0035027055-59.41%
90 ວັນ$ -0.007829600019863304-57.04%

Freya the Chainbreaker (FREYA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Freya the Chainbreaker: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00515966
$ 0.00515966$ 0.00515966

$ 0.00696706
$ 0.00696706$ 0.00696706

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

+0.51%

-4.00%

-14.25%

Freya the Chainbreaker (FREYA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

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219.75M
219.75M 219.75M

ແມ່ນຫຍັງ Freya the Chainbreaker (FREYA)

Freya is an AI agent in game with official endorsement from the team. Tryout the game (in alpha-test) through “website” button! You can talk to Freya anywhere on Twitter by simply tagging her, and she will be provide her witty insights ;) 33.33% of supply burnt? Yes, dev bought up the supply and burnt them! An 3% supply has been sent to “Freya Foundation” multisig shared with Starfall Chronicles Team, for Freya’s ongoing development. “Sunflower, set sail!”

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Freya the Chainbreaker (FREYA) ຊັບພະຍາກອນ

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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Freya the Chainbreaker(FREYA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FREYA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FREYA ເຖິງ VND
155.14192455
1 FREYA ເຖິງ AUD
A$0.0091381335
1 FREYA ເຖິງ GBP
0.0044216775
1 FREYA ເຖິງ EUR
0.0051881016
1 FREYA ເຖິງ USD
$0.00589557
1 FREYA ເຖິງ MYR
RM0.0251740839
1 FREYA ເຖິງ TRY
0.2273921349
1 FREYA ເຖິງ JPY
¥0.854268093
1 FREYA ເຖິງ RUB
0.4875046833
1 FREYA ເຖິງ INR
0.4989420891
1 FREYA ເຖິງ IDR
Rp96.6486730608
1 FREYA ເຖິງ KRW
8.2570995192
1 FREYA ເຖິງ PHP
0.3281474262
1 FREYA ເຖິງ EGP
￡E.0.2992591332
1 FREYA ເຖິງ BRL
R$0.0333099705
1 FREYA ເຖິງ CAD
C$0.0081358866
1 FREYA ເຖິງ BDT
0.718669983
1 FREYA ເຖິງ NGN
9.4480046592
1 FREYA ເຖິງ UAH
0.245255712
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Bs0.50701902
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Rs1.6620790944
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NT$0.1810529547
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د.إ0.0216367419
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HK$0.0456906675
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.د.م0.0545929782
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$0.1154352606