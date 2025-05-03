ໂລໂກ້ Frax Ether

Frax Ether ລາຄາ (FRXETH)

USD

Frax Ether (FRXETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1,829.32
$1,829.32$1,829.32
-0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Frax Ether (FRXETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Frax Ether (FRXETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1,826.62USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 220.50MUSD. FRXETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFrax Etherຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Frax Ether ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 120.71K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFRXETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FRXETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Frax Ether (FRXETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Frax Ether ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -19.034005722797.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFrax Ether ຖຶງ USD ເປັນ $ +61.3220080060.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Frax Ether ຖຶງ USD ເປັນ $ -232.9265638360.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Frax Ether ຖຶງ USD ເປັນ $ -1,246.5291748927633.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -19.034005722797-1.03%
30 ມື້$ +61.3220080060+3.36%
60 ວັນ$ -232.9265638360-12.75%
90 ວັນ$ -1,246.5291748927633-40.56%

Frax Ether (FRXETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Frax Ether: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1,812.52
$ 1,812.52$ 1,812.52

$ 1,856.0
$ 1,856.0$ 1,856.0

$ 4,084.25
$ 4,084.25$ 4,084.25

+0.04%

-1.03%

+2.05%

Frax Ether (FRXETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 220.50M
$ 220.50M$ 220.50M

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----

120.71K
120.71K 120.71K

ແມ່ນຫຍັງ Frax Ether (FRXETH)

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Frax Ether (FRXETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Frax Ether(FRXETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FRXETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FRXETH ເຖິງ VND
48,067,505.3
1 FRXETH ເຖິງ AUD
A$2,831.261
1 FRXETH ເຖິງ GBP
1,369.965
1 FRXETH ເຖິງ EUR
1,607.4256
1 FRXETH ເຖິງ USD
$1,826.62
1 FRXETH ເຖິງ MYR
RM7,799.6674
1 FRXETH ເຖິງ TRY
70,452.7334
1 FRXETH ເຖິງ JPY
¥264,677.238
1 FRXETH ເຖິງ RUB
151,043.2078
1 FRXETH ເຖິງ INR
154,586.8506
1 FRXETH ເຖິງ IDR
Rp29,944,585.3728
1 FRXETH ເຖິງ KRW
2,558,290.9072
1 FRXETH ເຖິງ PHP
101,669.6692
1 FRXETH ເຖິງ EGP
￡E.92,719.2312
1 FRXETH ເຖິງ BRL
R$10,320.403
1 FRXETH ເຖິງ CAD
C$2,520.7356
1 FRXETH ເຖິງ BDT
222,664.978
1 FRXETH ເຖິງ NGN
2,927,268.1472
1 FRXETH ເຖິງ UAH
75,987.392
1 FRXETH ເຖິງ VES
Bs157,089.32
1 FRXETH ເຖິງ PKR
Rs514,960.7104
1 FRXETH ເຖິງ KZT
940,088.2492
1 FRXETH ເຖິງ THB
฿60,461.122
1 FRXETH ເຖິງ TWD
NT$56,095.5002
1 FRXETH ເຖິງ AED
د.إ6,703.6954
1 FRXETH ເຖິງ CHF
Fr1,497.8284
1 FRXETH ເຖິງ HKD
HK$14,156.305
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.د.م16,914.5012
1 FRXETH ເຖິງ MXN
$35,765.2196