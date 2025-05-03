ໂລໂກ້ Forte AUD

Forte AUD ລາຄາ (AUDF)

USD

Forte AUD (AUDF) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.64447
$0.64447$0.64447
-0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Forte AUD (AUDF) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Forte AUD (AUDF) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.644468USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.66MUSD. AUDF ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດForte AUDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Forte AUD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.28%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 4.13M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAUDF ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AUDF MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Forte AUD (AUDF) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Forte AUD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0018738460418892.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງForte AUD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0067524134.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Forte AUD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0279469681.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Forte AUD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0237777173319884.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0018738460418892-0.28%
30 ມື້$ +0.0067524134+1.05%
60 ວັນ$ +0.0279469681+4.34%
90 ວັນ$ +0.0237777173319884+3.83%

Forte AUD (AUDF) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Forte AUD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.644468
$ 0.644468$ 0.644468

$ 0.646342
$ 0.646342$ 0.646342

$ 0.673155
$ 0.673155$ 0.673155

-0.01%

-0.28%

+0.68%

Forte AUD (AUDF) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

--
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4.13M
4.13M 4.13M

ແມ່ນຫຍັງ Forte AUD (AUDF)

Forte AUD (AUDF) is a stablecoin that is pegged 1:1 to the Australian Dollar (AUD), representing a blend of traditional financial systems and blockchain tech.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Forte AUD(AUDF)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AUDF ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AUDF ເຖິງ VND
16,959.17542
1 AUDF ເຖິງ AUD
A$0.9989254
1 AUDF ເຖິງ GBP
0.483351
1 AUDF ເຖິງ EUR
0.56713184
1 AUDF ເຖິງ USD
$0.644468
1 AUDF ເຖິງ MYR
RM2.75187836
1 AUDF ເຖິງ TRY
24.85713076
1 AUDF ເຖິງ JPY
¥93.3834132
1 AUDF ເຖິງ RUB
53.29105892
1 AUDF ເຖິງ INR
54.54132684
1 AUDF ເຖິງ IDR
Rp10,565.04748992
1 AUDF ເຖິງ KRW
902.61610208
1 AUDF ເຖິງ PHP
35.87108888
1 AUDF ເຖິງ EGP
￡E.32.71319568
1 AUDF ເຖິງ BRL
R$3.6412442
1 AUDF ເຖິງ CAD
C$0.88936584
1 AUDF ເຖິງ BDT
78.5606492
1 AUDF ເຖິງ NGN
1,032.79863808
1 AUDF ເຖິງ UAH
26.8098688
1 AUDF ເຖິງ VES
Bs55.424248
1 AUDF ເຖິງ PKR
Rs181.68841856
1 AUDF ເຖິງ KZT
331.68190088
1 AUDF ເຖິງ THB
฿21.3318908
1 AUDF ເຖິງ TWD
NT$19.79161228
1 AUDF ເຖິງ AED
د.إ2.36519756
1 AUDF ເຖິງ CHF
Fr0.52846376
1 AUDF ເຖິງ HKD
HK$4.994627
1 AUDF ເຖິງ MAD
.د.م5.96777368
1 AUDF ເຖິງ MXN
$12.61868344