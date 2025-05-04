ໂລໂກ້ Flicker

Flicker ລາຄາ (FKR)

USD

Flicker (FKR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0031344
$0.0031344$0.0031344
-1.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Flicker (FKR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Flicker (FKR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00313265USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 526.46KUSD. FKR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFlickerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Flicker ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.14%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 167.96M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFKR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FKR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Flicker (FKR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Flicker ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFlicker ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0010681020.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Flicker ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002049382.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Flicker ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000224697115870425.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.14%
30 ມື້$ +0.0010681020+34.10%
60 ວັນ$ -0.0002049382-6.54%
90 ວັນ$ -0.000224697115870425-6.69%

Flicker (FKR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Flicker: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00305168
$ 0.00305168$ 0.00305168

$ 0.00321422
$ 0.00321422$ 0.00321422

$ 0.00689786
$ 0.00689786$ 0.00689786

+2.49%

-1.14%

-5.21%

Flicker (FKR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 526.46K
$ 526.46K$ 526.46K

--
----

167.96M
167.96M 167.96M

ແມ່ນຫຍັງ Flicker (FKR)

Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Flicker (FKR) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Flicker(FKR)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FKR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FKR ເຖິງ VND
82.43568475
1 FKR ເຖິງ AUD
A$0.0048556075
1 FKR ເຖິງ GBP
0.0023494875
1 FKR ເຖິງ EUR
0.002756732
1 FKR ເຖິງ USD
$0.00313265
1 FKR ເຖິງ MYR
RM0.0133764155
1 FKR ເຖິງ TRY
0.1208263105
1 FKR ເຖິງ JPY
¥0.453920985
1 FKR ເຖິງ RUB
0.2590388285
1 FKR ເຖິງ INR
0.2651161695
1 FKR ເຖິງ IDR
Rp51.354909816
1 FKR ເຖິງ KRW
4.387464284
1 FKR ເຖິງ PHP
0.174363299
1 FKR ເຖິງ EGP
￡E.0.159013314
1 FKR ເຖິງ BRL
R$0.0176994725
1 FKR ເຖິງ CAD
C$0.004323057
1 FKR ເຖິງ BDT
0.381870035
1 FKR ເຖິງ NGN
5.020259584
1 FKR ເຖິງ UAH
0.13031824
1 FKR ເຖິງ VES
Bs0.2694079
1 FKR ເຖິງ PKR
Rs0.883156688
1 FKR ເຖິງ KZT
1.612249649
1 FKR ເຖິງ THB
฿0.103690715
1 FKR ເຖິງ TWD
NT$0.0962036815
1 FKR ເຖິງ AED
د.إ0.0114968255
1 FKR ເຖິງ CHF
Fr0.002568773
1 FKR ເຖິງ HKD
HK$0.0242780375
1 FKR ເຖິງ MAD
.د.م0.029008339
1 FKR ເຖິງ MXN
$0.061337287