ໂລໂກ້ Falcons

Falcons ລາຄາ (FAH)

USD

Falcons (FAH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.38
$1.38$1.38
+0.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Falcons (FAH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Falcons (FAH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.38USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. FAH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFalconsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 10.28K USD
- Falcons ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.50%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFAH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FAH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Falcons (FAH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Falcons ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00690495.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFalcons ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0031366020.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Falcons ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011977020.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Falcons ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0130442511447871.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00690495+0.50%
30 ມື້$ +0.0031366020+0.23%
60 ວັນ$ -0.0011977020-0.08%
90 ວັນ$ -0.0130442511447871-0.93%

Falcons (FAH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Falcons: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.44
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+0.51%

+0.50%

+0.37%

Falcons (FAH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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$ 10.28K
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ແມ່ນຫຍັງ Falcons (FAH)

Falcons is a cutting-edge marketplace that reimagines the auction industry with an unwavering commitment to trust, transparency, and efficiency. By harnessing the power of advanced technology and maintaining a user-centric focus, Falcons seamlessly connects buyers and sellers globally, offering a dynamic and secure marketplace. At Falcons, we do more than just provide access to extraordinary pieces; we foster a vibrant community that celebrates the passion for luxury and the pursuit of rare items. Our private sales and exclusive auctions unite collectors, connoisseurs, and industry professionals, creating a platform where the love for luxury handbags, timepieces, sports memorabilia, pop culture collectibles, premium cars, and more is nurtured and shared. $FAH is an ERC-20 token serving as a membership token within the Falcons ecosystem, designed to empower users by making them integral to the platform's success. As a Web3 protocol, Falcons integrates a unique membership model that rewards user participation.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Falcons (FAH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Falcons(FAH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FAH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FAH ເຖິງ VND
36,314.7
1 FAH ເຖິງ AUD
A$2.139
1 FAH ເຖິງ GBP
1.035
1 FAH ເຖິງ EUR
1.2144
1 FAH ເຖິງ USD
$1.38
1 FAH ເຖິງ MYR
RM5.8926
1 FAH ເຖິງ TRY
53.2266
1 FAH ເຖິງ JPY
¥199.962
1 FAH ເຖິງ RUB
114.1122
1 FAH ເຖິງ INR
116.7894
1 FAH ເຖິງ IDR
Rp22,622.9472
1 FAH ເຖິງ KRW
1,932.7728
1 FAH ເຖິງ PHP
76.8108
1 FAH ເຖິງ EGP
￡E.70.0488
1 FAH ເຖິງ BRL
R$7.797
1 FAH ເຖິງ CAD
C$1.9044
1 FAH ເຖິງ BDT
168.222
1 FAH ເຖິງ NGN
2,211.5328
1 FAH ເຖິງ UAH
57.408
1 FAH ເຖິງ VES
Bs121.44
1 FAH ເຖິງ PKR
Rs389.0496
1 FAH ເຖິງ KZT
710.2308
1 FAH ເຖິງ THB
฿45.678
1 FAH ເຖິງ TWD
NT$42.3798
1 FAH ເຖິງ AED
د.إ5.0646
1 FAH ເຖິງ CHF
Fr1.1316
1 FAH ເຖິງ HKD
HK$10.695
1 FAH ເຖິງ MAD
.د.م12.7788
1 FAH ເຖິງ MXN
$27.0204