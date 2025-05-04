Falcons ລາຄາ (FAH)
ລາຄາສົດຂອງ Falcons (FAH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.38USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. FAH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFalconsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 10.28K USD
- Falcons ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.50%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFAH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FAH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Falcons ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00690495.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFalcons ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0031366020.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Falcons ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011977020.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Falcons ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0130442511447871.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00690495
|+0.50%
|30 ມື້
|$ +0.0031366020
|+0.23%
|60 ວັນ
|$ -0.0011977020
|-0.08%
|90 ວັນ
|$ -0.0130442511447871
|-0.93%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Falcons: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.51%
+0.50%
+0.37%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Falcons is a cutting-edge marketplace that reimagines the auction industry with an unwavering commitment to trust, transparency, and efficiency. By harnessing the power of advanced technology and maintaining a user-centric focus, Falcons seamlessly connects buyers and sellers globally, offering a dynamic and secure marketplace. At Falcons, we do more than just provide access to extraordinary pieces; we foster a vibrant community that celebrates the passion for luxury and the pursuit of rare items. Our private sales and exclusive auctions unite collectors, connoisseurs, and industry professionals, creating a platform where the love for luxury handbags, timepieces, sports memorabilia, pop culture collectibles, premium cars, and more is nurtured and shared. $FAH is an ERC-20 token serving as a membership token within the Falcons ecosystem, designed to empower users by making them integral to the platform's success. As a Web3 protocol, Falcons integrates a unique membership model that rewards user participation.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 FAH ເຖິງ VND
₫36,314.7
|1 FAH ເຖິງ AUD
A$2.139
|1 FAH ເຖິງ GBP
￡1.035
|1 FAH ເຖິງ EUR
€1.2144
|1 FAH ເຖິງ USD
$1.38
|1 FAH ເຖິງ MYR
RM5.8926
|1 FAH ເຖິງ TRY
₺53.2266
|1 FAH ເຖິງ JPY
¥199.962
|1 FAH ເຖິງ RUB
₽114.1122
|1 FAH ເຖິງ INR
₹116.7894
|1 FAH ເຖິງ IDR
Rp22,622.9472
|1 FAH ເຖິງ KRW
₩1,932.7728
|1 FAH ເຖິງ PHP
₱76.8108
|1 FAH ເຖິງ EGP
￡E.70.0488
|1 FAH ເຖິງ BRL
R$7.797
|1 FAH ເຖິງ CAD
C$1.9044
|1 FAH ເຖິງ BDT
৳168.222
|1 FAH ເຖິງ NGN
₦2,211.5328
|1 FAH ເຖິງ UAH
₴57.408
|1 FAH ເຖິງ VES
Bs121.44
|1 FAH ເຖິງ PKR
Rs389.0496
|1 FAH ເຖິງ KZT
₸710.2308
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฿45.678
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NT$42.3798
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د.إ5.0646
|1 FAH ເຖິງ CHF
Fr1.1316
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HK$10.695
|1 FAH ເຖິງ MAD
.د.م12.7788
|1 FAH ເຖິງ MXN
$27.0204