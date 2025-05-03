ໂລໂກ້ Evan

Evan ລາຄາ (EVAN)

USD

Evan (EVAN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00204577
$0.00204577$0.00204577
-4.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Evan (EVAN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Evan (EVAN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00204577USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.04MUSD. EVAN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEvanຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Evan ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.08%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.82M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງEVAN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.EVAN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Evan (EVAN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Evan ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEvan ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0022931037.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Evan ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006484912.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Evan ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.008261166509221043.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-4.08%
30 ມື້$ +0.0022931037+112.09%
60 ວັນ$ -0.0006484912-31.69%
90 ວັນ$ -0.008261166509221043-80.15%

Evan (EVAN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Evan: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00203553
$ 0.00203553$ 0.00203553

$ 0.00214686
$ 0.00214686$ 0.00214686

$ 0.084693
$ 0.084693$ 0.084693

-0.15%

-4.08%

+37.10%

Evan (EVAN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

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999.82M
999.82M 999.82M

ແມ່ນຫຍັງ Evan (EVAN)

$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Evan (EVAN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Evan(EVAN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

EVAN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 EVAN ເຖິງ VND
53.83443755
1 EVAN ເຖິງ AUD
A$0.0031709435
1 EVAN ເຖິງ GBP
0.0015343275
1 EVAN ເຖິງ EUR
0.0018002776
1 EVAN ເຖິງ USD
$0.00204577
1 EVAN ເຖິງ MYR
RM0.0087354379
1 EVAN ເຖິງ TRY
0.0789053489
1 EVAN ເຖິງ JPY
¥0.296432073
1 EVAN ເຖິງ RUB
0.1691647213
1 EVAN ເຖິງ INR
0.1731335151
1 EVAN ເຖິງ IDR
Rp33.5372077488
1 EVAN ເຖິງ KRW
2.8652236312
1 EVAN ເຖິງ PHP
0.1138675582
1 EVAN ເຖິງ EGP
￡E.0.1038432852
1 EVAN ເຖິງ BRL
R$0.0115586005
1 EVAN ເຖິງ CAD
C$0.0028231626
1 EVAN ເຖິງ BDT
0.249379363
1 EVAN ເຖິງ NGN
3.2784691712
1 EVAN ເຖິງ UAH
0.085104032
1 EVAN ເຖິງ VES
Bs0.17593622
1 EVAN ເຖິງ PKR
Rs0.5767434784
1 EVAN ເຖິງ KZT
1.0528759882
1 EVAN ເຖິງ THB
฿0.067714987
1 EVAN ເຖິງ TWD
NT$0.0628255967
1 EVAN ເຖິງ AED
د.إ0.0075079759
1 EVAN ເຖິງ CHF
Fr0.0016775314
1 EVAN ເຖິງ HKD
HK$0.0158547175
1 EVAN ເຖິງ MAD
.د.م0.0189438302
1 EVAN ເຖິງ MXN
$0.0400561766