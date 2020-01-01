Ethix (ETHIX) Tokenomics

ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ Ethix (ETHIX), ລວມທັງການສະຫນອງໂທເຄັນ, ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
USD

Ethix (ETHIX) ຂໍ້ມູນ

Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://www.ethichub.com/en
ເຈ້ຍຂາວ:
https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/

Ethix (ETHIX) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບEthix (ETHIX), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 18.83M
$ 18.83M
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 100.00M
$ 100.00M
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 70.50M
$ 70.50M
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 26.70M
$ 26.70M
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 1.037
$ 1.037
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.05623
$ 0.05623
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.266302
$ 0.266302

Ethix (ETHIX) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Ethix (ETHIX) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງETHIX ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນETHIX ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈETHIX's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງETHIXໂທເຄັນກັນເທາະ!

ETHIX ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງETHIX ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກETHIXເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?

MEXC ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂື້ຂາຍຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄູ່ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot ແລະ Futures
ການບັນຈຸໂທເຄັນຂຶ້ນກະດານເທຣດໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາ CEXs
ອັນດັບ 1 ສະພາບຄ່ອງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ
ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ, ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆມື້
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຫງວນໂທເຄັນຫຼາຍກວ່າ 100% ສໍາລັບກອງທຶນຜູ້ໃຊ້
ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຕໍ່າຫຼາຍ: ຊື້ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT
ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT: ເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.