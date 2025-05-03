ໂລໂກ້ Ethena Staked USDe

Ethena Staked USDe ລາຄາ (SUSDE)

USD

Ethena Staked USDe (SUSDE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.17
$1.17$1.17
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Ethena Staked USDe (SUSDE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Ethena Staked USDe (SUSDE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.17USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.06BUSD. SUSDE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEthena Staked USDeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Ethena Staked USDe ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.76B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSUSDE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SUSDE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Ethena Staked USDe (SUSDE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Ethena Staked USDe ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000350061295313.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEthena Staked USDe ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0025579710.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ethena Staked USDe ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0237288870.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ethena Staked USDe ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0201184423548491.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000350061295313-0.02%
30 ມື້$ +0.0025579710+0.22%
60 ວັນ$ +0.0237288870+2.03%
90 ວັນ$ +0.0201184423548491+1.75%

Ethena Staked USDe (SUSDE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Ethena Staked USDe: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

-0.04%

-0.02%

-0.00%

Ethena Staked USDe (SUSDE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.06B
$ 2.06B$ 2.06B

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1.76B
1.76B 1.76B

ແມ່ນຫຍັງ Ethena Staked USDe (SUSDE)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Ethena Staked USDe(SUSDE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SUSDE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SUSDE ເຖິງ VND
30,788.55
1 SUSDE ເຖິງ AUD
A$1.8135
1 SUSDE ເຖິງ GBP
0.8775
1 SUSDE ເຖິງ EUR
1.0296
1 SUSDE ເຖິງ USD
$1.17
1 SUSDE ເຖິງ MYR
RM4.9959
1 SUSDE ເຖິງ TRY
45.1269
1 SUSDE ເຖິງ JPY
¥169.533
1 SUSDE ເຖິງ RUB
96.7473
1 SUSDE ເຖິງ INR
99.0171
1 SUSDE ເຖິງ IDR
Rp19,180.3248
1 SUSDE ເຖິງ KRW
1,638.6552
1 SUSDE ເຖິງ PHP
65.1222
1 SUSDE ເຖິງ EGP
￡E.59.3892
1 SUSDE ເຖິງ BRL
R$6.6105
1 SUSDE ເຖິງ CAD
C$1.6146
1 SUSDE ເຖິງ BDT
142.623
1 SUSDE ເຖິງ NGN
1,874.9952
1 SUSDE ເຖິງ UAH
48.672
1 SUSDE ເຖິງ VES
Bs100.62
1 SUSDE ເຖິງ PKR
Rs329.8464
1 SUSDE ເຖິງ KZT
602.1522
1 SUSDE ເຖິງ THB
฿38.727
1 SUSDE ເຖິງ TWD
NT$35.9307
1 SUSDE ເຖິງ AED
د.إ4.2939
1 SUSDE ເຖິງ CHF
Fr0.9594
1 SUSDE ເຖິງ HKD
HK$9.0675
1 SUSDE ເຖິງ MAD
.د.م10.8342
1 SUSDE ເຖິງ MXN
$22.9086