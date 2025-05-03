ໂລໂກ້ Equilibria Finance ePENDLE

Equilibria Finance ePENDLE ລາຄາ (EPENDLE)

USD

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.95
$1.95$1.95
-5.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.95USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 16.26MUSD. EPENDLE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEquilibria Finance ePENDLEຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Equilibria Finance ePENDLE ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -5.22%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 8.34M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງEPENDLE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.EPENDLE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Equilibria Finance ePENDLE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.107464787569891.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEquilibria Finance ePENDLE ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.4657341000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Equilibria Finance ePENDLE ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.8906242800.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Equilibria Finance ePENDLE ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.671390553016014.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.107464787569891-5.22%
30 ມື້$ +0.4657341000+23.88%
60 ວັນ$ +0.8906242800+45.67%
90 ວັນ$ +0.671390553016014+52.51%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Equilibria Finance ePENDLE: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

-0.88%

-5.22%

+0.83%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 16.26M
$ 16.26M$ 16.26M

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8.34M
8.34M 8.34M

ແມ່ນຫຍັງ Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Equilibria Finance ePENDLE(EPENDLE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

EPENDLE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 EPENDLE ເຖິງ VND
51,314.25
1 EPENDLE ເຖິງ AUD
A$3.0225
1 EPENDLE ເຖິງ GBP
1.4625
1 EPENDLE ເຖິງ EUR
1.716
1 EPENDLE ເຖິງ USD
$1.95
1 EPENDLE ເຖິງ MYR
RM8.3265
1 EPENDLE ເຖິງ TRY
75.2115
1 EPENDLE ເຖິງ JPY
¥282.555
1 EPENDLE ເຖິງ RUB
161.2455
1 EPENDLE ເຖິງ INR
165.0285
1 EPENDLE ເຖິງ IDR
Rp31,967.208
1 EPENDLE ເຖິງ KRW
2,731.092
1 EPENDLE ເຖິງ PHP
108.537
1 EPENDLE ເຖິງ EGP
￡E.98.982
1 EPENDLE ເຖິງ BRL
R$11.0175
1 EPENDLE ເຖິງ CAD
C$2.691
1 EPENDLE ເຖິງ BDT
237.705
1 EPENDLE ເຖິງ NGN
3,124.992
1 EPENDLE ເຖິງ UAH
81.12
1 EPENDLE ເຖິງ VES
Bs167.7
1 EPENDLE ເຖິງ PKR
Rs549.744
1 EPENDLE ເຖິງ KZT
1,003.587
1 EPENDLE ເຖິງ THB
฿64.545
1 EPENDLE ເຖິງ TWD
NT$59.8845
1 EPENDLE ເຖິງ AED
د.إ7.1565
1 EPENDLE ເຖິງ CHF
Fr1.599
1 EPENDLE ເຖິງ HKD
HK$15.1125
1 EPENDLE ເຖິງ MAD
.د.م18.057
1 EPENDLE ເຖິງ MXN
$38.181