ໂລໂກ້ Envision Labs

Envision Labs ລາຄາ (VIS)

USD

Envision Labs (VIS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01372257
$0.01372257$0.01372257
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Envision Labs (VIS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Envision Labs (VIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01372257USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 754.68KUSD. VIS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEnvision Labsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Envision Labs ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.09%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 55.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງVIS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.VIS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Envision Labs (VIS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Envision Labs ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEnvision Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0044216453.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Envision Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0078834641.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Envision Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.03602560294121765.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.09%
30 ມື້$ -0.0044216453-32.22%
60 ວັນ$ -0.0078834641-57.44%
90 ວັນ$ -0.03602560294121765-72.41%

Envision Labs (VIS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Envision Labs: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01345009
$ 0.01345009$ 0.01345009

$ 0.01386513
$ 0.01386513$ 0.01386513

$ 0.203013
$ 0.203013$ 0.203013

-0.20%

-0.09%

-30.59%

Envision Labs (VIS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 754.68K
$ 754.68K$ 754.68K

--
----

55.00M
55.00M 55.00M

ແມ່ນຫຍັງ Envision Labs (VIS)

Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Envision Labs(VIS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

VIS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 VIS ເຖິງ VND
361.10942955
1 VIS ເຖິງ AUD
A$0.0212699835
1 VIS ເຖິງ GBP
0.0102919275
1 VIS ເຖິງ EUR
0.0120758616
1 VIS ເຖິງ USD
$0.01372257
1 VIS ເຖິງ MYR
RM0.0585953739
1 VIS ເຖິງ TRY
0.5292795249
1 VIS ເຖິງ JPY
¥1.988400393
1 VIS ເຖິງ RUB
1.1347193133
1 VIS ເຖິງ INR
1.1613410991
1 VIS ເຖິງ IDR
Rp224.9601279408
1 VIS ເຖິງ KRW
19.2192826392
1 VIS ເຖິງ PHP
0.7637982462
1 VIS ເຖິງ EGP
￡E.0.6965576532
1 VIS ເຖິງ BRL
R$0.0775325205
1 VIS ເຖິງ CAD
C$0.0189371466
1 VIS ເຖິງ BDT
1.672781283
1 VIS ເຖິງ NGN
21.9912417792
1 VIS ເຖິງ UAH
0.570858912
1 VIS ເຖິງ VES
Bs1.18014102
1 VIS ເຖິງ PKR
Rs3.8686669344
1 VIS ເຖິງ KZT
7.0624578762
1 VIS ເຖິງ THB
฿0.454217067
1 VIS ເຖິງ TWD
NT$0.4214201247
1 VIS ເຖິງ AED
د.إ0.0503618319
1 VIS ເຖິງ CHF
Fr0.0112525074
1 VIS ເຖິງ HKD
HK$0.1063499175
1 VIS ເຖິງ MAD
.د.م0.1270709982
1 VIS ເຖິງ MXN
$0.2686879206