ລາຄາສົດEnteriseCoinຂອງມື້ນີ້0.086161 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດENTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວENTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

1 ENT ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.086161
0.00%1D
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
EnteriseCoin (ENT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:28:26 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0
$ 0.094847
$ 0.077312
EnteriseCoin (ENT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.086161. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ENTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ENTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.094847, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.077312.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ENTມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, --24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.54%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

EnteriseCoin (ENT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 1.38M
--
$ 43.08M
16.05M
500,000,000.0
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານEnteriseCoinການຊື້ຂາຍ$ 1.38M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງENTແມ່ນ16.05Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ500000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 43.08M.

EnteriseCoin (ENT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ EnteriseCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEnteriseCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006180328.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ EnteriseCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012049788.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ EnteriseCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.0006180328-0.71%
60 ວັນ$ -0.0012049788-1.39%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ EnteriseCoin (ENT)

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.

With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

EnteriseCoin ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

EnteriseCoin (ENT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ EnteriseCoin (ENT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບEnteriseCoin.

ກວດເບິ່ງການEnteriseCoinຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

ENT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

EnteriseCoin (ENT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງEnteriseCoin (ENT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ENT ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ EnteriseCoin(ENT)

ມື້ນີ້ມີEnteriseCoin (ENT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ENTແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.086161 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາENTປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ENTປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.086161. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງEnteriseCoin?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງENT​ແມ່ນ​$ 1.38M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງENT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນENTແມ່ນ 16.05M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງENT?
ENT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.094847 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງENT?
ENTຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.077312 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດENT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການENTແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້ENTຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ENT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງENTການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:28:26 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
10-05 21:29:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

