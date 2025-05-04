ໂລໂກ້ Elawn Moosk

Elawn Moosk ລາຄາ (MOOSK)

USD

Elawn Moosk (MOOSK) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00020239
$0.00020239$0.00020239
-3.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Elawn Moosk (MOOSK) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Elawn Moosk (MOOSK) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00020048USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 200.47KUSD. MOOSK ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດElawn Mooskຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Elawn Moosk ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.35%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.92M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMOOSK ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MOOSK MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Elawn Moosk (MOOSK) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Elawn Moosk ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງElawn Moosk ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000211199.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Elawn Moosk ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000405209.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Elawn Moosk ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00006322447947548717.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-4.35%
30 ມື້$ -0.0000211199-10.53%
60 ວັນ$ +0.0000405209+20.21%
90 ວັນ$ -0.00006322447947548717-23.97%

Elawn Moosk (MOOSK) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Elawn Moosk: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00019951
$ 0.00019951$ 0.00019951

$ 0.00021049
$ 0.00021049$ 0.00021049

$ 0.00400402
$ 0.00400402$ 0.00400402

+0.14%

-4.35%

-24.86%

Elawn Moosk (MOOSK) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 200.47K
$ 200.47K$ 200.47K

--
----

999.92M
999.92M 999.92M

ແມ່ນຫຍັງ Elawn Moosk (MOOSK)

Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Elawn Moosk (MOOSK) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Elawn Moosk(MOOSK)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MOOSK ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MOOSK ເຖິງ VND
5.2756312
1 MOOSK ເຖິງ AUD
A$0.000310744
1 MOOSK ເຖິງ GBP
0.00015036
1 MOOSK ເຖິງ EUR
0.0001764224
1 MOOSK ເຖິງ USD
$0.00020048
1 MOOSK ເຖິງ MYR
RM0.0008560496
1 MOOSK ເຖິງ TRY
0.0077325136
1 MOOSK ເຖິງ JPY
¥0.029049552
1 MOOSK ເຖິງ RUB
0.0165776912
1 MOOSK ເຖິງ INR
0.0169666224
1 MOOSK ເຖິງ IDR
Rp3.2865568512
1 MOOSK ເຖິງ KRW
0.2807842688
1 MOOSK ເຖິງ PHP
0.0111587168
1 MOOSK ເຖິງ EGP
￡E.0.0101763648
1 MOOSK ເຖິງ BRL
R$0.001132712
1 MOOSK ເຖິງ CAD
C$0.0002766624
1 MOOSK ເຖິງ BDT
0.024438512
1 MOOSK ເຖິງ NGN
0.3212812288
1 MOOSK ເຖິງ UAH
0.008339968
1 MOOSK ເຖິງ VES
Bs0.01724128
1 MOOSK ເຖິງ PKR
Rs0.0565193216
1 MOOSK ເຖິງ KZT
0.1031790368
1 MOOSK ເຖິງ THB
฿0.006635888
1 MOOSK ເຖິງ TWD
NT$0.0061567408
1 MOOSK ເຖິງ AED
د.إ0.0007357616
1 MOOSK ເຖິງ CHF
Fr0.0001643936
1 MOOSK ເຖິງ HKD
HK$0.00155372
1 MOOSK ເຖິງ MAD
.د.م0.0018564448
1 MOOSK ເຖິງ MXN
$0.0039253984