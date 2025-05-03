ໂລໂກ້ El Dorito

El Dorito ລາຄາ (DORITO)

USD

El Dorito (DORITO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.04864051
$0.04864051$0.04864051
-2.80%(1D)

ລາຄາຂອງ El Dorito (DORITO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ El Dorito (DORITO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.04864051USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.62MUSD. DORITO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEl Doritoຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- El Dorito ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.88%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 33.33M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDORITO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DORITO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

El Dorito (DORITO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ El Dorito ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00144412885996622.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEl Dorito ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0166773959.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ El Dorito ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0627769403.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ El Dorito ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00452981530852585.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00144412885996622-2.88%
30 ມື້$ -0.0166773959-34.28%
60 ວັນ$ +0.0627769403+129.06%
90 ວັນ$ +0.00452981530852585+10.27%

El Dorito (DORITO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ El Dorito: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.04810424
$ 0.04810424$ 0.04810424

$ 0.050429
$ 0.050429$ 0.050429

$ 0.210234
$ 0.210234$ 0.210234

+0.57%

-2.88%

-7.87%

El Dorito (DORITO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
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33.33M
33.33M 33.33M

ແມ່ນຫຍັງ El Dorito (DORITO)

El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DORITO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DORITO ເຖິງ VND
1,279.97502065
1 DORITO ເຖິງ AUD
A$0.0753927905
1 DORITO ເຖິງ GBP
0.0364803825
1 DORITO ເຖິງ EUR
0.0428036488
1 DORITO ເຖິງ USD
$0.04864051
1 DORITO ເຖິງ MYR
RM0.2076949777
1 DORITO ເຖິງ TRY
1.8760644707
1 DORITO ເຖິງ JPY
¥7.048009899
1 DORITO ເຖິງ RUB
4.0220837719
1 DORITO ເຖິງ INR
4.1164463613
1 DORITO ເຖິງ IDR
Rp797.3852822544
1 DORITO ເຖິງ KRW
68.1239526856
1 DORITO ເຖິງ PHP
2.7073307866
1 DORITO ເຖິງ EGP
￡E.2.4689922876
1 DORITO ເຖິງ BRL
R$0.2748188815
1 DORITO ເຖິງ CAD
C$0.0671239038
1 DORITO ເຖິງ BDT
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1 DORITO ເຖິງ NGN
77.9493357056
1 DORITO ເຖິງ UAH
2.023445216
1 DORITO ເຖິງ VES
Bs4.18308386
1 DORITO ເຖິງ PKR
Rs13.7127325792
1 DORITO ເຖິງ KZT
25.0333248766
1 DORITO ເຖິງ THB
฿1.610000881
1 DORITO ເຖິງ TWD
NT$1.4937500621
1 DORITO ເຖິງ AED
د.إ0.1785106717
1 DORITO ເຖິງ CHF
Fr0.0398852182
1 DORITO ເຖິງ HKD
HK$0.3769639525
1 DORITO ເຖິງ MAD
.د.م0.4504111226
1 DORITO ເຖິງ MXN
$0.9523811858