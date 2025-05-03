El Dorito ລາຄາ (DORITO)
ລາຄາສົດຂອງ El Dorito (DORITO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.04864051USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.62MUSD. DORITO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEl Doritoຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- El Dorito ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.88%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 33.33M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDORITO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DORITO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ El Dorito ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00144412885996622.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEl Dorito ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0166773959.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ El Dorito ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0627769403.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ El Dorito ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00452981530852585.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00144412885996622
|-2.88%
|30 ມື້
|$ -0.0166773959
|-34.28%
|60 ວັນ
|$ +0.0627769403
|+129.06%
|90 ວັນ
|$ +0.00452981530852585
|+10.27%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ El Dorito: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.57%
-2.88%
-7.87%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 DORITO ເຖິງ VND
₫1,279.97502065
|1 DORITO ເຖິງ AUD
A$0.0753927905
|1 DORITO ເຖິງ GBP
￡0.0364803825
|1 DORITO ເຖິງ EUR
€0.0428036488
|1 DORITO ເຖິງ USD
$0.04864051
|1 DORITO ເຖິງ MYR
RM0.2076949777
|1 DORITO ເຖິງ TRY
₺1.8760644707
|1 DORITO ເຖິງ JPY
¥7.048009899
|1 DORITO ເຖິງ RUB
₽4.0220837719
|1 DORITO ເຖິງ INR
₹4.1164463613
|1 DORITO ເຖິງ IDR
Rp797.3852822544
|1 DORITO ເຖິງ KRW
₩68.1239526856
|1 DORITO ເຖິງ PHP
₱2.7073307866
|1 DORITO ເຖິງ EGP
￡E.2.4689922876
|1 DORITO ເຖິງ BRL
R$0.2748188815
|1 DORITO ເຖິງ CAD
C$0.0671239038
|1 DORITO ເຖິງ BDT
৳5.929278169
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₦77.9493357056
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₴2.023445216
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Bs4.18308386
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฿1.610000881
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NT$1.4937500621
|1 DORITO ເຖິງ AED
د.إ0.1785106717
|1 DORITO ເຖິງ CHF
Fr0.0398852182
|1 DORITO ເຖິງ HKD
HK$0.3769639525
|1 DORITO ເຖິງ MAD
.د.م0.4504111226
|1 DORITO ເຖິງ MXN
$0.9523811858