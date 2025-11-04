Eggle Energy ລາຄາ (ENG)
Eggle Energy (ENG) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.03062145. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ENGມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.03062214 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.03347123, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ENGລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.04452341, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.03065512.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ENGມີການປ່ຽນແປງ-1.22%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -8.09%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -17.76%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານEggle Energyການຊື້ຂາຍ$ 18.49M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງENGແມ່ນ602.20Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ697204996.2257041. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 21.40M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Eggle Energy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00269582523346331.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEggle Energy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0078242581.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Eggle Energy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0065727533.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Eggle Energy ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00269582523346331
|-8.09%
|30 ມື້
|$ -0.0078242581
|-25.55%
|60 ວັນ
|$ -0.0065727533
|-21.46%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.
This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.
Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.
