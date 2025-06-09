ໂລໂກ້ Edge Matrix Computing

Edge Matrix Computing ລາຄາ (EMC)

USD

Edge Matrix Computing (EMC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00783212
$0.00783212$0.00783212
+17.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Edge Matrix Computing (EMC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Edge Matrix Computing (EMC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00783212USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.77MUSD. EMC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEdge Matrix Computingຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Edge Matrix Computing ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +17.90%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 225.96M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງEMC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.EMC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Edge Matrix Computing (EMC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Edge Matrix Computing ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00118891.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEdge Matrix Computing ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0018533897.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Edge Matrix Computing ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0017324375.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Edge Matrix Computing ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000308510283967715.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00118891+17.90%
30 ມື້$ -0.0018533897-23.66%
60 ວັນ$ -0.0017324375-22.11%
90 ວັນ$ -0.000308510283967715-3.78%

Edge Matrix Computing (EMC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Edge Matrix Computing: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00645774
$ 0.00645774$ 0.00645774

$ 0.00822151
$ 0.00822151$ 0.00822151

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

+0.65%

+17.90%

+4.15%

Edge Matrix Computing (EMC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
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225.96M
225.96M 225.96M

ແມ່ນຫຍັງ Edge Matrix Computing (EMC)

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MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Edge Matrix Computing(EMC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

EMC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 EMC ເຖິງ VND
206.1022378
1 EMC ເຖິງ AUD
A$0.0119831436
1 EMC ເຖິງ GBP
0.0057174476
1 EMC ເຖິງ EUR
0.0068139444
1 EMC ເຖິງ USD
$0.00783212
1 EMC ເຖິງ MYR
RM0.0331298676
1 EMC ເຖິງ TRY
0.3071757464
1 EMC ເຖິງ JPY
¥1.1333860852
1 EMC ເຖິງ RUB
0.61873748
1 EMC ເຖິງ INR
0.6710560416
1 EMC ເຖິງ IDR
Rp128.3953892928
1 EMC ເຖິງ KRW
10.627012022
1 EMC ເຖິງ PHP
0.4371106172
1 EMC ເຖິງ EGP
￡E.0.3887081156
1 EMC ເຖິງ BRL
R$0.0437032296
1 EMC ເຖິງ CAD
C$0.0107300044
1 EMC ເຖິງ BDT
0.9571633852
1 EMC ເຖິງ NGN
12.2185771272
1 EMC ເຖິງ UAH
0.325424586
1 EMC ເຖິງ VES
Bs0.76754776
1 EMC ເຖິງ PKR
Rs2.2099109792
1 EMC ເຖິງ KZT
3.985765868
1 EMC ເຖິງ THB
฿0.2563452876
1 EMC ເຖິງ TWD
NT$0.2344936728
1 EMC ເຖິງ AED
د.إ0.0287438804
1 EMC ເຖິງ CHF
Fr0.0064223384
1 EMC ເຖິງ HKD
HK$0.0614038208
1 EMC ເຖິງ MAD
.د.م0.0717422192
1 EMC ເຖິງ MXN
$0.1492802072