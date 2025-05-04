Drop Staked TIA ລາຄາ (DTIA)
ລາຄາສົດຂອງ Drop Staked TIA (DTIA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 2.52USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 658.71KUSD. DTIA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDrop Staked TIAຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Drop Staked TIA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -17.08%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 261.34K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDTIA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DTIA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Drop Staked TIA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.519477622194122.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDrop Staked TIA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2290128120.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Drop Staked TIA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.6657154560.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Drop Staked TIA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.880769233046667.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.519477622194122
|-17.08%
|30 ມື້
|$ -0.2290128120
|-9.08%
|60 ວັນ
|$ -0.6657154560
|-26.41%
|90 ວັນ
|$ -0.880769233046667
|-25.89%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Drop Staked TIA: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+2.03%
-17.08%
-14.67%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 DTIA ເຖິງ VND
₫66,313.8
|1 DTIA ເຖິງ AUD
A$3.906
|1 DTIA ເຖິງ GBP
￡1.89
|1 DTIA ເຖິງ EUR
€2.2176
|1 DTIA ເຖິງ USD
$2.52
|1 DTIA ເຖິງ MYR
RM10.7604
|1 DTIA ເຖິງ TRY
₺97.1964
|1 DTIA ເຖິງ JPY
¥365.148
|1 DTIA ເຖິງ RUB
₽208.3788
|1 DTIA ເຖິງ INR
₹213.2676
|1 DTIA ເຖິງ IDR
Rp41,311.4688
|1 DTIA ເຖິງ KRW
₩3,529.4112
|1 DTIA ເຖິງ PHP
₱140.2632
|1 DTIA ເຖິງ EGP
￡E.127.9152
|1 DTIA ເຖິງ BRL
R$14.238
|1 DTIA ເຖິງ CAD
C$3.4776
|1 DTIA ເຖິງ BDT
৳307.188
|1 DTIA ເຖິງ NGN
₦4,038.4512
|1 DTIA ເຖິງ UAH
₴104.832
|1 DTIA ເຖິງ VES
Bs216.72
|1 DTIA ເຖິງ PKR
Rs710.4384
|1 DTIA ເຖິງ KZT
₸1,296.9432
|1 DTIA ເຖິງ THB
฿83.412
|1 DTIA ເຖິງ TWD
NT$77.3892
|1 DTIA ເຖິງ AED
د.إ9.2484
|1 DTIA ເຖິງ CHF
Fr2.0664
|1 DTIA ເຖິງ HKD
HK$19.53
|1 DTIA ເຖິງ MAD
.د.م23.3352
|1 DTIA ເຖິງ MXN
$49.3416