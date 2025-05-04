Dotblox ລາຄາ (DTBX)
ລາຄາສົດຂອງ Dotblox (DTBX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00880157USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. DTBX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDotbloxຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Dotblox ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDTBX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DTBX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Dotblox ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDotblox ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000521774.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dotblox ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0019521811.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dotblox ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00085578115611551.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.01%
|30 ມື້
|$ -0.0000521774
|-0.59%
|60 ວັນ
|$ -0.0019521811
|-22.17%
|90 ວັນ
|$ -0.00085578115611551
|-8.86%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Dotblox: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.00%
-0.01%
-0.03%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
DOTBLOX Blockchain emerges as a revolutionary technological entity, epitomizing innovation in the realm of blockchain technology. Developed over a Layer 1 EVM (Ethereum Virtual Machine) chain, this blockchain manifests robustness, granting a seamless, secure, and versatile platform to its user base. It intertwines a plethora of advanced features designed to establish a holistic ecosystem that converges decentralization, scalability, and interoperability. The native coin of DOTBLOX, DTBX, serves as the lifeline, fueling transactions, and enabling interactions within the network. It represents intrinsic value and holds substantial significance in maintaining the equilibrium of the DOTBLOX ecosystem. The Layer 1 EVM chain upon which DOTBLOX is built reinforces the network's ability to facilitate Smart Contracts, allowing a spectrum of decentralized applications (dApps) to thrive within its ecosystem. These applications range across various domains, including finance, healthcare, and supply chain, underscoring the versatility of DOTBLOX. The integration of EVM compatibility ensures that DOTBLOX is not secluded but instead enjoys extensive interoperability with various other blockchains, fostering a collaborative environment that enriches the overall blockchain space. The robust architecture of DOTBLOX’s blockchain is particularly emphasized by its scalability solutions, enabling high-throughput transactions while maintaining minimal fees and reducing latency, thus cultivating an environment conducive to widespread adoption and user-friendly experiences.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 DTBX ເຖິງ VND
₫231.61331455
|1 DTBX ເຖິງ AUD
A$0.0136424335
|1 DTBX ເຖິງ GBP
￡0.0066011775
|1 DTBX ເຖິງ EUR
€0.0077453816
|1 DTBX ເຖິງ USD
$0.00880157
|1 DTBX ເຖິງ MYR
RM0.0375827039
|1 DTBX ເຖິງ TRY
₺0.3394765549
|1 DTBX ເຖິງ JPY
¥1.275347493
|1 DTBX ເຖິງ RUB
₽0.7278018233
|1 DTBX ເຖິງ INR
₹0.7448768691
|1 DTBX ເຖິງ IDR
Rp144.2880097008
|1 DTBX ເຖິງ KRW
₩12.3271268792
|1 DTBX ເຖິງ PHP
₱0.4898953862
|1 DTBX ເຖິງ EGP
￡E.0.4467676932
|1 DTBX ເຖິງ BRL
R$0.0497288705
|1 DTBX ເຖິງ CAD
C$0.0121461666
|1 DTBX ເຖິງ BDT
৳1.072911383
|1 DTBX ເຖິງ NGN
₦14.1050440192
|1 DTBX ເຖິງ UAH
₴0.366145312
|1 DTBX ເຖິງ VES
Bs0.77453816
|1 DTBX ເຖິງ PKR
Rs2.4813386144
|1 DTBX ເຖິງ KZT
₸4.5298160162
|1 DTBX ເຖິງ THB
฿0.291331967
|1 DTBX ເຖິງ TWD
NT$0.2702962147
|1 DTBX ເຖິງ AED
د.إ0.0323017619
|1 DTBX ເຖິງ CHF
Fr0.0072172874
|1 DTBX ເຖິງ HKD
HK$0.0682121675
|1 DTBX ເຖິງ MAD
.د.م0.0815025382
|1 DTBX ເຖິງ MXN
$0.1723347406