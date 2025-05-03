Dork Lord ລາຄາ (DORKY)

USD

Dork Lord (DORKY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02779777
$0.02779777$0.02779777
-32.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Dork Lord (DORKY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Dork Lord (DORKY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02779904USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.93MUSD. DORKY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDork Lordຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Dork Lord ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -32.21%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 69.42M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDORKY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DORKY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Dork Lord (DORKY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Dork Lord ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.01321128133971618.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDork Lord ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0074289959.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dork Lord ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0089284845.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dork Lord ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000111213238276197.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.01321128133971618-32.21%
30 ມື້$ +0.0074289959+26.72%
60 ວັນ$ +0.0089284845+32.12%
90 ວັນ$ -0.000111213238276197-0.39%

Dork Lord (DORKY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Dork Lord: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02746382
$ 0.02746382$ 0.02746382

$ 0.04112016
$ 0.04112016$ 0.04112016

$ 0.151224
$ 0.151224$ 0.151224

+0.62%

-32.21%

+19.47%

Dork Lord (DORKY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
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69.42M
69.42M 69.42M

ແມ່ນຫຍັງ Dork Lord (DORKY)

Dork Lord ($DORKY) is a community-driven, ERC-20 token on the Ethereum blockchain inspired by the dark and whimsical themes of Matt Furie’s comic characters. As a memecoin, $DORKY aligns with the popular cultural style established by figures like Pepe the Frog but introduces a distinctive twist by embodying the “final boss” character archetype. Dork Lord operates with a 100% circulating supply model, making it fully community-owned and eliminating developer-controlled reserves. The token structure includes a 0% buy/sell tax, which allows users to trade $DORKY without additional transaction costs imposed by the contract. Liquidity for $DORKY was added to Uniswap and has been locked, ensuring stability in the token's trading environment and building trust within the community.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Dork Lord (DORKY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Dork Lord(DORKY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DORKY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DORKY ເຖິງ VND
731.5317376
1 DORKY ເຖິງ AUD
A$0.043088512
1 DORKY ເຖິງ GBP
0.02084928
1 DORKY ເຖິງ EUR
0.0244631552
1 DORKY ເຖິງ USD
$0.02779904
1 DORKY ເຖິງ MYR
RM0.1187019008
1 DORKY ເຖິງ TRY
1.0722089728
1 DORKY ເຖິງ JPY
¥4.028080896
1 DORKY ເຖິງ RUB
2.2987026176
1 DORKY ເຖິງ INR
2.3526327552
1 DORKY ເຖິງ IDR
Rp455.7218942976
1 DORKY ເຖິງ KRW
38.9342234624
1 DORKY ເຖິງ PHP
1.5472945664
1 DORKY ເຖິງ EGP
￡E.1.4110792704
1 DORKY ເຖິງ BRL
R$0.157064576
1 DORKY ເຖິງ CAD
C$0.0383626752
1 DORKY ເຖິງ BDT
3.388702976
1 DORKY ເຖິງ NGN
44.5496295424
1 DORKY ເຖິງ UAH
1.156440064
1 DORKY ເຖິງ VES
Bs2.39071744
1 DORKY ເຖິງ PKR
Rs7.8371053568
1 DORKY ເຖິງ KZT
14.3070539264
1 DORKY ເຖິງ THB
฿0.920148224
1 DORKY ເຖິງ TWD
NT$0.8537085184
1 DORKY ເຖິງ AED
د.إ0.1020224768
1 DORKY ເຖິງ CHF
Fr0.0227952128
1 DORKY ເຖິງ HKD
HK$0.21544256
1 DORKY ເຖິງ MAD
.د.م0.2574191104
1 DORKY ເຖິງ MXN
$0.5443052032