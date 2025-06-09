ໂລໂກ້ Dopamine

Dopamine ລາຄາ (DOPE)

USD

Dopamine (DOPE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00117783
$0.00117783$0.00117783
-2.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Dopamine (DOPE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Dopamine (DOPE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00117783USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 147.13KUSD. DOPE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDopamineຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Dopamine ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.55%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 124.98M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDOPE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DOPE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Dopamine (DOPE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Dopamine ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDopamine ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001575964.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dopamine ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001332893.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dopamine ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004973983497480797.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-2.55%
30 ມື້$ -0.0001575964-13.38%
60 ວັນ$ -0.0001332893-11.31%
90 ວັນ$ +0.0004973983497480797+73.10%

Dopamine (DOPE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Dopamine: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00117682
$ 0.00117682$ 0.00117682

$ 0.00120931
$ 0.00120931$ 0.00120931

$ 0.582191
$ 0.582191$ 0.582191

+0.05%

-2.55%

-5.62%

Dopamine (DOPE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 147.13K
$ 147.13K$ 147.13K

--
----

124.98M
124.98M 124.98M

ແມ່ນຫຍັງ Dopamine (DOPE)

Tokenized web3 software license model, for Beginners, Degens, Businesses. Powering AI, DEPIN and super Apps

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Dopamine(DOPE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DOPE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DOPE ເຖິງ VND
30.99459645
1 DOPE ເຖິງ AUD
A$0.0018020799
1 DOPE ເຖິງ GBP
0.0008598159
1 DOPE ເຖິງ EUR
0.0010247121
1 DOPE ເຖິງ USD
$0.00117783
1 DOPE ເຖິງ MYR
RM0.0049822209
1 DOPE ເຖິງ TRY
0.0461944926
1 DOPE ເຖິງ JPY
¥0.1703259963
1 DOPE ເຖິງ RUB
0.09304857
1 DOPE ເຖິງ INR
0.1009164744
1 DOPE ເຖິງ IDR
Rp19.3086854352
1 DOPE ເຖິງ KRW
1.5981386355
1 DOPE ເຖິງ PHP
0.0657464706
1 DOPE ເຖິງ EGP
￡E.0.0584674812
1 DOPE ເຖິງ BRL
R$0.0065722914
1 DOPE ເຖິງ CAD
C$0.0016136271
1 DOPE ເຖິງ BDT
0.1439426043
1 DOPE ເຖິງ NGN
1.8374854698
1 DOPE ເຖິງ UAH
0.0489388365
1 DOPE ເຖິງ VES
Bs0.11542734
1 DOPE ເຖິງ PKR
Rs0.3323365128
1 DOPE ເຖິງ KZT
0.599397687
1 DOPE ເຖິງ THB
฿0.0385268193
1 DOPE ເຖິງ TWD
NT$0.0352642302
1 DOPE ເຖິງ AED
د.إ0.0043226361
1 DOPE ເຖິງ CHF
Fr0.0009658206
1 DOPE ເຖິງ HKD
HK$0.0092341872
1 DOPE ເຖິງ MAD
.د.م0.0107889228
1 DOPE ເຖິງ MXN
$0.0224612181