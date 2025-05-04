dogwifsaudihat ລາຄາ (WIFSA)
ລາຄາສົດຂອງ dogwifsaudihat (WIFSA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00000716USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. WIFSA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດdogwifsaudihatຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- dogwifsaudihat ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.09%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWIFSA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WIFSA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ dogwifsaudihat ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງdogwifsaudihat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000001974.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ dogwifsaudihat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000016961.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ dogwifsaudihat ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.09%
|30 ມື້
|$ -0.0000001974
|-2.75%
|60 ວັນ
|$ -0.0000016961
|-23.68%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ dogwifsaudihat: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.24%
+0.09%
+1.28%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Marhaba Chads! Welcome to the world of DogWifSaudiHat (DWSH) - where financial freedom meets meme culture. This token is not just about a dog with a hat; it's about paving the way for financial liberation for everyone. Why, you ask? Because this is no ordinary hat - it's a Saudi hat, symbolizing opulence and prosperity. Prepare for liftoff, because with DWSH, we're heading straight to the moon, habibis! Key Features: Decentralized Meme Token: DWSH is a decentralized meme token built on the Ethereum blockchain. It combines the power of memes with the reliability and security of blockchain technology, creating a unique and entertaining financial ecosystem. Financial Freedom: Our mission with DWSH is to democratize wealth and empower individuals from all walks of life to achieve financial freedom. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto scene, everyone has the opportunity to participate in the DWSH community and potentially reap the rewards. Variety of Utilities: DWSH offers a range of utilities to its holders, making it more than just a meme token. From staking and yield farming to NFTs and community governance, there are numerous ways for holders to engage with and benefit from the DWSH ecosystem. To the Moon Mentality: At DWSH, we believe in aiming high and reaching for the stars (or should we say, the moon!). With a dedicated team and passionate community behind us, we're committed to pushing the boundaries and taking DWSH to new heights.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 WIFSA ເຖິງ VND
₫0.1884154
|1 WIFSA ເຖິງ AUD
A$0.000011098
|1 WIFSA ເຖິງ GBP
￡0.00000537
|1 WIFSA ເຖິງ EUR
€0.0000063008
|1 WIFSA ເຖິງ USD
$0.00000716
|1 WIFSA ເຖິງ MYR
RM0.0000305732
|1 WIFSA ເຖິງ TRY
₺0.0002761612
|1 WIFSA ເຖິງ JPY
¥0.001037484
|1 WIFSA ເຖິງ RUB
₽0.0005920604
|1 WIFSA ເຖິງ INR
₹0.0006059508
|1 WIFSA ເຖິງ IDR
Rp0.1173770304
|1 WIFSA ເຖິງ KRW
₩0.0100280096
|1 WIFSA ເຖິງ PHP
₱0.0003985256
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￡E.0.0003634416
|1 WIFSA ເຖິງ BRL
R$0.000040454
|1 WIFSA ເຖິງ CAD
C$0.0000098808
|1 WIFSA ເຖິງ BDT
৳0.000872804
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₦0.0114743296
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₴0.000297856
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Bs0.00063008
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฿0.000236996
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|1 WIFSA ເຖິງ AED
د.إ0.0000262772
|1 WIFSA ເຖິງ CHF
Fr0.0000058712
|1 WIFSA ເຖິງ HKD
HK$0.00005549
|1 WIFSA ເຖິງ MAD
.د.م0.0000663016
|1 WIFSA ເຖິງ MXN
$0.0001401928