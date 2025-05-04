ໂລໂກ້ DINOSHI

DINOSHI ລາຄາ (DINOSHI)

USD

DINOSHI (DINOSHI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00906095
$0.00906095$0.00906095
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ DINOSHI (DINOSHI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ DINOSHI (DINOSHI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00906095USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. DINOSHI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDINOSHIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 24.74 USD
- DINOSHI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDINOSHI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DINOSHI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

DINOSHI (DINOSHI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DINOSHI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDINOSHI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008500040.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DINOSHI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0064652279.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DINOSHI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.0008500040-9.38%
60 ວັນ$ -0.0064652279-71.35%
90 ວັນ$ 0--

DINOSHI (DINOSHI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DINOSHI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.589568
$ 0.589568$ 0.589568

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+22.38%

DINOSHI (DINOSHI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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ແມ່ນຫຍັງ DINOSHI (DINOSHI)

$DINOSHI is set to become the governance token for DinoLFG , holders will have a unique opportunity to actively participate in the decision-making process. By holding $DINOSHI, you gain the power to vote and influence the direction that DinoLFG takes. This groundbreaking approach to governance is a testament to the project’s commitment to community involvement and decentralized decision-making. Dinoshi, the founder of DinoLFG, is demonstrating unwavering support for the project by allocating his own funds to create the DINO DAO. In an unprecedented move, Dinoshi has pledged 2,000,000 $DINO to the Dino DAO, along with dedicating 15% of the $DINOSHI supply to support its operations. These contributions will be personally financed by Dinoshi, ensuring that $DINOSHI holders have the resources needed to realize their vision of making DinoLFG the world’s premier memecoin.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

DINOSHI (DINOSHI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DINOSHI(DINOSHI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DINOSHI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DINOSHI ເຖິງ VND
238.43889925
1 DINOSHI ເຖິງ AUD
A$0.0140444725
1 DINOSHI ເຖິງ GBP
0.0067957125
1 DINOSHI ເຖິງ EUR
0.007973636
1 DINOSHI ເຖິງ USD
$0.00906095
1 DINOSHI ເຖິງ MYR
RM0.0386902565
1 DINOSHI ເຖິງ TRY
0.3494808415
1 DINOSHI ເຖິງ JPY
¥1.312931655
1 DINOSHI ເຖິງ RUB
0.7492499555
1 DINOSHI ເຖິງ INR
0.7668281985
1 DINOSHI ເຖິງ IDR
Rp148.540140168
1 DINOSHI ເຖິງ KRW
12.690404132
1 DINOSHI ເຖິງ PHP
0.504332477
1 DINOSHI ເຖິງ EGP
￡E.0.459933822
1 DINOSHI ເຖິງ BRL
R$0.0511943675
1 DINOSHI ເຖິງ CAD
C$0.012504111
1 DINOSHI ເຖິງ BDT
1.104529805
1 DINOSHI ເຖິງ NGN
14.520716032
1 DINOSHI ເຖິງ UAH
0.37693552
1 DINOSHI ເຖິງ VES
Bs0.7973636
1 DINOSHI ເຖິງ PKR
Rs2.554463024
1 DINOSHI ເຖິງ KZT
4.663308527
1 DINOSHI ເຖິງ THB
฿0.299917445
1 DINOSHI ເຖິງ TWD
NT$0.2782617745
1 DINOSHI ເຖິງ AED
د.إ0.0332536865
1 DINOSHI ເຖິງ CHF
Fr0.007429979
1 DINOSHI ເຖິງ HKD
HK$0.0702223625
1 DINOSHI ເຖິງ MAD
.د.م0.083904397
1 DINOSHI ເຖິງ MXN
$0.177413401