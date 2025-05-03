ໂລໂກ້ Digits DAO

Digits DAO ລາຄາ (DIGITS)

USD

Digits DAO (DIGITS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00490249
$0.00490249$0.00490249
-3.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Digits DAO (DIGITS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Digits DAO (DIGITS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00490249USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.88MUSD. DIGITS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDigits DAOຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Digits DAO ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.06%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 790.74M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDIGITS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DIGITS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Digits DAO (DIGITS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Digits DAO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0001548782976213.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDigits DAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0014353667.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Digits DAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0010693904.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Digits DAO ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0001548782976213-3.06%
30 ມື້$ -0.0014353667-29.27%
60 ວັນ$ -0.0010693904-21.81%
90 ວັນ$ 0--

Digits DAO (DIGITS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Digits DAO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00487252
$ 0.00487252$ 0.00487252

$ 0.00505838
$ 0.00505838$ 0.00505838

$ 0.01765585
$ 0.01765585$ 0.01765585

--

-3.06%

-17.89%

Digits DAO (DIGITS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

--
----

790.74M
790.74M 790.74M

ແມ່ນຫຍັງ Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Digits DAO (DIGITS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Digits DAO(DIGITS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DIGITS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DIGITS ເຖິງ VND
129.00902435
1 DIGITS ເຖິງ AUD
A$0.0075988595
1 DIGITS ເຖິງ GBP
0.0036768675
1 DIGITS ເຖິງ EUR
0.0043141912
1 DIGITS ເຖິງ USD
$0.00490249
1 DIGITS ເຖິງ MYR
RM0.0209336323
1 DIGITS ເຖິງ TRY
0.1890890393
1 DIGITS ເຖິງ JPY
¥0.710370801
1 DIGITS ເຖິງ RUB
0.4053868981
1 DIGITS ເຖິງ INR
0.4148977287
1 DIGITS ເຖິງ IDR
Rp80.3686756656
1 DIGITS ເຖິງ KRW
6.8662313944
1 DIGITS ເຖິງ PHP
0.2728725934
1 DIGITS ເຖິງ EGP
￡E.0.2488503924
1 DIGITS ເຖິງ BRL
R$0.0276990685
1 DIGITS ເຖິງ CAD
C$0.0067654362
1 DIGITS ເຖິງ BDT
0.597613531
1 DIGITS ເຖິງ NGN
7.8565343744
1 DIGITS ເຖິງ UAH
0.203943584
1 DIGITS ເຖິງ VES
Bs0.42161414
1 DIGITS ເຖິງ PKR
Rs1.3821099808
1 DIGITS ເຖິງ KZT
2.5231155034
1 DIGITS ເຖິງ THB
฿0.162272419
1 DIGITS ເຖິງ TWD
NT$0.1505554679
1 DIGITS ເຖິງ AED
د.إ0.0179921383
1 DIGITS ເຖິງ CHF
Fr0.0040200418
1 DIGITS ເຖິງ HKD
HK$0.0379942975
1 DIGITS ເຖິງ MAD
.د.م0.0453970574
1 DIGITS ເຖິງ MXN
$0.0959907542