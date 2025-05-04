ໂລໂກ້ Deq Staked AVAIL

Deq Staked AVAIL ລາຄາ (STAVAIL)

USD

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03455248
$0.03455248$0.03455248
+0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03455248USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.06MUSD. STAVAIL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDeq Staked AVAILຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Deq Staked AVAIL ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.22%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 30.63M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTAVAIL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STAVAIL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Deq Staked AVAIL ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDeq Staked AVAIL ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0104644120.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Deq Staked AVAIL ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0144707237.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Deq Staked AVAIL ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.07224356146751412.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.22%
30 ມື້$ +0.0104644120+30.29%
60 ວັນ$ -0.0144707237-41.88%
90 ວັນ$ -0.07224356146751412-67.64%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Deq Staked AVAIL: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03404275
$ 0.03404275$ 0.03404275

$ 0.03484996
$ 0.03484996$ 0.03484996

$ 0.186304
$ 0.186304$ 0.186304

-0.42%

+0.22%

-2.61%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

30.63M
30.63M 30.63M

ແມ່ນຫຍັງ Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Deq Staked AVAIL(STAVAIL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STAVAIL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STAVAIL ເຖິງ VND
909.2485112
1 STAVAIL ເຖິງ AUD
A$0.053556344
1 STAVAIL ເຖິງ GBP
0.02591436
1 STAVAIL ເຖິງ EUR
0.0304061824
1 STAVAIL ເຖິງ USD
$0.03455248
1 STAVAIL ເຖິງ MYR
RM0.1475390896
1 STAVAIL ເຖິງ TRY
1.3326891536
1 STAVAIL ເຖິງ JPY
¥5.006654352
1 STAVAIL ເຖິງ RUB
2.8571445712
1 STAVAIL ເຖິງ INR
2.9241763824
1 STAVAIL ເຖິງ IDR
Rp566.4340077312
1 STAVAIL ເຖິງ KRW
48.3928213888
1 STAVAIL ເຖິງ PHP
1.9231910368
1 STAVAIL ເຖິງ EGP
￡E.1.7538838848
1 STAVAIL ເຖິງ BRL
R$0.195221512
1 STAVAIL ເຖິງ CAD
C$0.0476824224
1 STAVAIL ເຖິງ BDT
4.211947312
1 STAVAIL ເຖິງ NGN
55.3724223488
1 STAVAIL ເຖິງ UAH
1.437383168
1 STAVAIL ເຖິງ VES
Bs2.97151328
1 STAVAIL ເຖິງ PKR
Rs9.7410351616
1 STAVAIL ເຖິງ KZT
17.7827793568
1 STAVAIL ເຖິງ THB
฿1.143687088
1 STAVAIL ເຖິງ TWD
NT$1.0611066608
1 STAVAIL ເຖິງ AED
د.إ0.1268076016
1 STAVAIL ເຖິງ CHF
Fr0.0283330336
1 STAVAIL ເຖິງ HKD
HK$0.26778172
1 STAVAIL ເຖິງ MAD
.د.م0.3199559648
1 STAVAIL ເຖິງ MXN
$0.6765375584