ໂລໂກ້ Degen Zoo

Degen Zoo ລາຄາ (DZOO)

USD

Degen Zoo (DZOO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00094593
$0.00094593$0.00094593
-0.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Degen Zoo (DZOO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Degen Zoo (DZOO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00094593USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 397.79KUSD. DZOO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDegen Zooຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Degen Zoo ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.45%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 420.53M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDZOO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DZOO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Degen Zoo (DZOO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Degen Zoo ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDegen Zoo ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000874260.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Degen Zoo ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001418991.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Degen Zoo ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000130749388091931.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.45%
30 ມື້$ -0.0000874260-9.24%
60 ວັນ$ -0.0001418991-15.00%
90 ວັນ$ +0.000130749388091931+16.04%

Degen Zoo (DZOO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Degen Zoo: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00094304
$ 0.00094304$ 0.00094304

$ 0.00095023
$ 0.00095023$ 0.00095023

$ 0.087541
$ 0.087541$ 0.087541

--

-0.45%

-2.39%

Degen Zoo (DZOO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 397.79K
$ 397.79K$ 397.79K

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420.53M
420.53M 420.53M

ແມ່ນຫຍັງ Degen Zoo (DZOO)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Degen Zoo (DZOO) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Degen Zoo(DZOO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DZOO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DZOO ເຖິງ VND
24.89214795
1 DZOO ເຖິງ AUD
A$0.0014661915
1 DZOO ເຖິງ GBP
0.0007094475
1 DZOO ເຖິງ EUR
0.0008324184
1 DZOO ເຖິງ USD
$0.00094593
1 DZOO ເຖິງ MYR
RM0.0040391211
1 DZOO ເຖິງ TRY
0.0364845201
1 DZOO ເຖິງ JPY
¥0.137065257
1 DZOO ເຖິງ RUB
0.0782189517
1 DZOO ເຖິງ INR
0.0800540559
1 DZOO ເຖິງ IDR
Rp15.5070466992
1 DZOO ເຖິງ KRW
1.3248317208
1 DZOO ເຖິງ PHP
0.0526504638
1 DZOO ເຖິງ EGP
￡E.0.0480154068
1 DZOO ເຖິງ BRL
R$0.0053445045
1 DZOO ເຖິງ CAD
C$0.0013053834
1 DZOO ເຖິງ BDT
0.115308867
1 DZOO ເຖິງ NGN
1.5159095808
1 DZOO ເຖິງ UAH
0.039350688
1 DZOO ເຖິງ VES
Bs0.08134998
1 DZOO ເຖິງ PKR
Rs0.2666765856
1 DZOO ເຖິງ KZT
0.4868323338
1 DZOO ເຖິງ THB
฿0.031310283
1 DZOO ເຖິງ TWD
NT$0.0290495103
1 DZOO ເຖິງ AED
د.إ0.0034715631
1 DZOO ເຖິງ CHF
Fr0.0007756626
1 DZOO ເຖິງ HKD
HK$0.0073309575
1 DZOO ເຖິງ MAD
.د.م0.0087593118
1 DZOO ເຖິງ MXN
$0.0185213094