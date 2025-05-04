ໂລໂກ້ DefiPlaza

DefiPlaza ລາຄາ (DFP2)

USD

DefiPlaza (DFP2) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01134843
$0.01134843$0.01134843
-1.30%(1D)

ລາຄາຂອງ DefiPlaza (DFP2) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ DefiPlaza (DFP2) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01134843USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 754.20KUSD. DFP2 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDefiPlazaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DefiPlaza ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.32%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 66.46M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDFP2 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DFP2 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

DefiPlaza (DFP2) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DefiPlaza ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00015239503180425.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDefiPlaza ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0032102938.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DefiPlaza ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0030794736.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DefiPlaza ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.001225689263657331.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00015239503180425-1.32%
30 ມື້$ +0.0032102938+28.29%
60 ວັນ$ +0.0030794736+27.14%
90 ວັນ$ +0.001225689263657331+12.11%

DefiPlaza (DFP2) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DefiPlaza: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01122268
$ 0.01122268$ 0.01122268

$ 0.01161925
$ 0.01161925$ 0.01161925

$ 0.782959
$ 0.782959$ 0.782959

+0.03%

-1.32%

-5.71%

DefiPlaza (DFP2) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 754.20K
$ 754.20K$ 754.20K

--
----

66.46M
66.46M 66.46M

ແມ່ນຫຍັງ DefiPlaza (DFP2)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

DefiPlaza (DFP2) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DefiPlaza(DFP2)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DFP2 ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DFP2 ເຖິງ VND
298.63393545
1 DFP2 ເຖິງ AUD
A$0.0175900665
1 DFP2 ເຖິງ GBP
0.0085113225
1 DFP2 ເຖິງ EUR
0.0099866184
1 DFP2 ເຖິງ USD
$0.01134843
1 DFP2 ເຖິງ MYR
RM0.0484577961
1 DFP2 ເຖິງ TRY
0.4377089451
1 DFP2 ເຖິງ JPY
¥1.644387507
1 DFP2 ເຖິງ RUB
0.9384016767
1 DFP2 ເຖິງ INR
0.9604176309
1 DFP2 ເຖິງ IDR
Rp186.0398062992
1 DFP2 ເຖິງ KRW
15.8941571208
1 DFP2 ເຖິງ PHP
0.6316536138
1 DFP2 ເຖິງ EGP
￡E.0.5760463068
1 DFP2 ເຖິງ BRL
R$0.0641186295
1 DFP2 ເຖິງ CAD
C$0.0156608334
1 DFP2 ເຖິງ BDT
1.383373617
1 DFP2 ເຖິງ NGN
18.1865399808
1 DFP2 ເຖິງ UAH
0.472094688
1 DFP2 ເຖິງ VES
Bs0.97596498
1 DFP2 ເຖິງ PKR
Rs3.1993493856
1 DFP2 ເຖິງ KZT
5.8405829838
1 DFP2 ເຖິງ THB
฿0.375633033
1 DFP2 ເຖິງ TWD
NT$0.3485102853
1 DFP2 ເຖິງ AED
د.إ0.0416487381
1 DFP2 ເຖິງ CHF
Fr0.0093057126
1 DFP2 ເຖິງ HKD
HK$0.0879503325
1 DFP2 ເຖິງ MAD
.د.م0.1050864618
1 DFP2 ເຖິງ MXN
$0.2222022594