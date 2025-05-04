ໂລໂກ້ DeFi Kingdoms Crystal

DeFi Kingdoms Crystal ລາຄາ (CRYSTAL)

USD

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00627488
$0.00627488$0.00627488
-1.30%(1D)

ລາຄາຂອງ DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00627223USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 946.44KUSD. CRYSTAL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDeFi Kingdoms Crystalຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DeFi Kingdoms Crystal ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.62%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 150.89M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCRYSTAL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CRYSTAL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DeFi Kingdoms Crystal ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDeFi Kingdoms Crystal ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005487467.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeFi Kingdoms Crystal ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002277716.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeFi Kingdoms Crystal ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001410260726898376.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.62%
30 ມື້$ +0.0005487467+8.75%
60 ວັນ$ +0.0002277716+3.63%
90 ວັນ$ -0.001410260726898376-18.35%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DeFi Kingdoms Crystal: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00622718
$ 0.00622718$ 0.00622718

$ 0.00643962
$ 0.00643962$ 0.00643962

$ 34.6
$ 34.6$ 34.6

+0.69%

-0.62%

-2.42%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 946.44K
$ 946.44K$ 946.44K

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150.89M
150.89M 150.89M

ແມ່ນຫຍັງ DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DeFi Kingdoms Crystal(CRYSTAL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CRYSTAL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CRYSTAL ເຖິງ VND
165.05373245
1 CRYSTAL ເຖິງ AUD
A$0.0097219565
1 CRYSTAL ເຖິງ GBP
0.0047041725
1 CRYSTAL ເຖິງ EUR
0.0055195624
1 CRYSTAL ເຖິງ USD
$0.00627223
1 CRYSTAL ເຖິງ MYR
RM0.0267824221
1 CRYSTAL ເຖິງ TRY
0.2419199111
1 CRYSTAL ເຖິງ JPY
¥0.908846127
1 CRYSTAL ເຖິງ RUB
0.5186506987
1 CRYSTAL ເຖິງ INR
0.5308188249
1 CRYSTAL ເຖິງ IDR
Rp102.8234261712
1 CRYSTAL ເຖິງ KRW
8.7846344488
1 CRYSTAL ເຖິງ PHP
0.3491123218
1 CRYSTAL ເຖິງ EGP
￡E.0.3183783948
1 CRYSTAL ເຖິງ BRL
R$0.0354380995
1 CRYSTAL ເຖິງ CAD
C$0.0086556774
1 CRYSTAL ເຖິງ BDT
0.764584837
1 CRYSTAL ເຖິງ NGN
10.0516249088
1 CRYSTAL ເຖິງ UAH
0.260924768
1 CRYSTAL ເຖິງ VES
Bs0.53941178
1 CRYSTAL ເຖິງ PKR
Rs1.7682670816
1 CRYSTAL ເຖິງ KZT
3.2280658918
1 CRYSTAL ເຖິງ THB
฿0.207610813
1 CRYSTAL ເຖິງ TWD
NT$0.1926201833
1 CRYSTAL ເຖິງ AED
د.إ0.0230190841
1 CRYSTAL ເຖິງ CHF
Fr0.0051432286
1 CRYSTAL ເຖິງ HKD
HK$0.0486097825
1 CRYSTAL ເຖິງ MAD
.د.م0.0580808498
1 CRYSTAL ເຖິງ MXN
$0.1228102634