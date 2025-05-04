ໂລໂກ້ Defender Bot

Defender Bot ລາຄາ (DFNDR)

USD

Defender Bot (DFNDR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00729373
$0.00729373$0.00729373
+61.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Defender Bot (DFNDR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Defender Bot (DFNDR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00729373USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 604.52KUSD. DFNDR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDefender Botຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Defender Bot ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +61.83%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 82.88M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDFNDR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DFNDR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Defender Bot (DFNDR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Defender Bot ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00278681.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDefender Bot ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0068911139.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Defender Bot ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0018944902.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Defender Bot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00053058771239613.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00278681+61.83%
30 ມື້$ +0.0068911139+94.48%
60 ວັນ$ +0.0018944902+25.97%
90 ວັນ$ -0.00053058771239613-6.78%

Defender Bot (DFNDR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Defender Bot: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0044857
$ 0.0044857$ 0.0044857

$ 0.00766538
$ 0.00766538$ 0.00766538

$ 0.299994
$ 0.299994$ 0.299994

+2.20%

+61.83%

+56.32%

Defender Bot (DFNDR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 604.52K
$ 604.52K$ 604.52K

--
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82.88M
82.88M 82.88M

ແມ່ນຫຍັງ Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Defender Bot (DFNDR) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Defender Bot(DFNDR)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DFNDR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DFNDR ເຖິງ VND
191.93450495
1 DFNDR ເຖິງ AUD
A$0.0113052815
1 DFNDR ເຖິງ GBP
0.0054702975
1 DFNDR ເຖິງ EUR
0.0064184824
1 DFNDR ເຖິງ USD
$0.00729373
1 DFNDR ເຖິງ MYR
RM0.0311442271
1 DFNDR ເຖິງ TRY
0.2813191661
1 DFNDR ເຖິງ JPY
¥1.056861477
1 DFNDR ເຖິງ RUB
0.6031185337
1 DFNDR ເຖິງ INR
0.6172683699
1 DFNDR ເຖິງ IDR
Rp119.5693251312
1 DFNDR ເຖິງ KRW
10.2153064888
1 DFNDR ເຖິງ PHP
0.4059690118
1 DFNDR ເຖິງ EGP
￡E.0.3702297348
1 DFNDR ເຖິງ BRL
R$0.0412095745
1 DFNDR ເຖິງ CAD
C$0.0100653474
1 DFNDR ເຖິງ BDT
0.889105687
1 DFNDR ເຖິງ NGN
11.6886399488
1 DFNDR ເຖິງ UAH
0.303419168
1 DFNDR ເຖິງ VES
Bs0.62726078
1 DFNDR ເຖິງ PKR
Rs2.0562483616
1 DFNDR ເຖິງ KZT
3.7537910818
1 DFNDR ເຖິງ THB
฿0.241422463
1 DFNDR ເຖິງ TWD
NT$0.2239904483
1 DFNDR ເຖິງ AED
د.إ0.0267679891
1 DFNDR ເຖິງ CHF
Fr0.0059808586
1 DFNDR ເຖິງ HKD
HK$0.0565264075
1 DFNDR ເຖິງ MAD
.د.م0.0675399398
1 DFNDR ເຖິງ MXN
$0.1428112334