ລາຄາສົດDecryptingຂອງມື້ນີ້0.00275722 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDCRYPTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDCRYPTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DCRYPT

DCRYPT ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ DCRYPT

DCRYPT ເຈ້ຍຂາວ

DCRYPT ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

DCRYPT Tokenomics

DCRYPT ການຄາດຄະເນລາຄາ

Decrypting ລາຄາ (DCRYPT)

1 DCRYPT ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00275722
$0.00275722$0.00275722
-1.00%1D
Decrypting (DCRYPT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:09:44 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00269626
$ 0.00269626$ 0.00269626
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00291177
$ 0.00291177$ 0.00291177
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00269626
$ 0.00269626$ 0.00269626

$ 0.00291177
$ 0.00291177$ 0.00291177

$ 0.01196398
$ 0.01196398$ 0.01196398

$ 0.00269626
$ 0.00269626$ 0.00269626

+1.57%

-1.08%

-8.45%

-8.45%

Decrypting (DCRYPT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00275722. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, DCRYPTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00269626 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00291177, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. DCRYPTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.01196398, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00269626.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, DCRYPTມີການປ່ຽນແປງ+1.57%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.08%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.45%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Decrypting (DCRYPT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 145.14K
$ 145.14K$ 145.14K

--
----

$ 275.50K
$ 275.50K$ 275.50K

52.68M
52.68M 52.68M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDecryptingການຊື້ຂາຍ$ 145.14K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງDCRYPTແມ່ນ52.68Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 275.50K.

Decrypting (DCRYPT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Decrypting ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDecrypting ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012260124.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Decrypting ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011483104.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Decrypting ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001546857147875006.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.08%
30 ມື້$ -0.0012260124-44.46%
60 ວັນ$ -0.0011483104-41.64%
90 ວັນ$ -0.001546857147875006-35.93%

ແມ່ນຫຍັງ Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

Decrypting ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Decrypting (DCRYPT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Decrypting (DCRYPT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບDecrypting.

ກວດເບິ່ງການDecryptingຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

DCRYPT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Decrypting (DCRYPT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງDecrypting (DCRYPT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ DCRYPT ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Decrypting(DCRYPT)

ມື້ນີ້ມີDecrypting (DCRYPT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ DCRYPTແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00275722 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາDCRYPTປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​DCRYPTປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00275722. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງDecrypting?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງDCRYPT​ແມ່ນ​$ 145.14K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງDCRYPT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນDCRYPTແມ່ນ 52.68M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງDCRYPT?
DCRYPT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.01196398 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງDCRYPT?
DCRYPTຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00269626 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດDCRYPT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການDCRYPTແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້DCRYPTຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
DCRYPT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງDCRYPTການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:09:44 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

