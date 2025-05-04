Decentralized Universal Basic Income ລາຄາ (DUBI)
ລາຄາສົດຂອງ Decentralized Universal Basic Income (DUBI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.087995USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. DUBI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDecentralized Universal Basic Incomeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 116.22 USD
- Decentralized Universal Basic Income ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.10%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDUBI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DUBI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Decentralized Universal Basic Income ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00095898.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDecentralized Universal Basic Income ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0298162521.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Decentralized Universal Basic Income ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0304663680.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Decentralized Universal Basic Income ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.04591229441359052.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00095898
|+1.10%
|30 ມື້
|$ -0.0298162521
|-33.88%
|60 ວັນ
|$ -0.0304663680
|-34.62%
|90 ວັນ
|$ +0.04591229441359052
|+109.10%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Decentralized Universal Basic Income: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
+1.10%
-8.08%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Purpose is a token built on the ERC-20 Token Standard that allows people to contribute to its altruistic objectives by holding it. Its primary feature is its ability to generate a second token called DUBI (Decentralized Universal Basic Income) that is supported by a large community of activists as well as an independent group of volunteer developers who work together towards increasing DUBI’s value, in preparation for eventually gradually distributing it among the world’s population. Distribution is to be facilitated on-chain with an allowance contract that grants each individual DUBI at a rate that can be set to equal that of the DUBI output of 1 to 100 Purpose, a process that also incorporates optional automated taxation for government compliance.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 DUBI ເຖິງ VND
₫2,315.588425
|1 DUBI ເຖິງ AUD
A$0.13639225
|1 DUBI ເຖິງ GBP
￡0.06599625
|1 DUBI ເຖິງ EUR
€0.0774356
|1 DUBI ເຖິງ USD
$0.087995
|1 DUBI ເຖິງ MYR
RM0.37573865
|1 DUBI ເຖິງ TRY
₺3.39396715
|1 DUBI ເຖິງ JPY
¥12.7504755
|1 DUBI ເຖິງ RUB
₽7.27630655
|1 DUBI ເຖິງ INR
₹7.44701685
|1 DUBI ເຖິງ IDR
Rp1,442.5407528
|1 DUBI ເຖິງ KRW
₩123.2422772
|1 DUBI ເຖິງ PHP
₱4.8978017
|1 DUBI ເຖິງ EGP
￡E.4.46574625
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R$0.49717175
|1 DUBI ເຖິງ CAD
C$0.1214331
|1 DUBI ເຖິງ BDT
৳10.7265905
|1 DUBI ເຖິງ NGN
₦141.0172672
|1 DUBI ເຖິງ UAH
₴3.660592
|1 DUBI ເຖິງ VES
Bs7.74356
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₸45.2875067
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฿2.9126345
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Fr0.0721559
|1 DUBI ເຖິງ HKD
HK$0.68196125
|1 DUBI ເຖິງ MAD
.د.م0.8148337
|1 DUBI ເຖິງ MXN
$1.7229421