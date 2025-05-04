ໂລໂກ້ DecentraCloud

DecentraCloud ລາຄາ (DCLOUD)

USD

DecentraCloud (DCLOUD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01813349
$0.01813349$0.01813349
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ DecentraCloud (DCLOUD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ DecentraCloud (DCLOUD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01813349USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. DCLOUD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDecentraCloudຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DecentraCloud ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDCLOUD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DCLOUD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

DecentraCloud (DCLOUD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DecentraCloud ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDecentraCloud ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008853894.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DecentraCloud ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0009255151.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DecentraCloud ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.0008853894-4.88%
60 ວັນ$ -0.0009255151-5.10%
90 ວັນ$ 0--

DecentraCloud (DCLOUD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DecentraCloud: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.109544
$ 0.109544$ 0.109544

--

--

0.00%

DecentraCloud (DCLOUD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

ແມ່ນຫຍັງ DecentraCloud (DCLOUD)

Introduction: DecentraCloud is a pioneering project at the forefront of the decentralized storage revolution. With a focus on security, accessibility, and user empowerment, DecentraCloud aims to redefine the way we store, access, and manage data in the digital age. Vision: Our vision is to create a decentralized storage ecosystem that empowers individuals and organizations to take control of their data. By leveraging blockchain technology and innovative protocols, DecentraCloud seeks to provide a secure, transparent, and user-centric alternative to traditional centralized storage solutions. Key Features: Decentralization: DecentraCloud utilizes decentralized storage protocols to ensure that data is distributed across a network of nodes, eliminating single points of failure and enhancing security. Security: With end-to-end encryption and robust security measures, DecentraCloud ensures that your data remains safe and confidential at all times. Accessibility: DecentraCloud enables seamless access to your data from anywhere in the world, allowing for greater flexibility and convenience. User Empowerment: DecentraCloud puts users in control of their data, with features such as granular access controls, transparent auditing mechanisms, and the ability to monetize unused storage space. Use Cases: Personal Data Storage: Store photos, videos, documents, and more securely on the DecentraCloud platform. Enterprise Solutions: DecentraCloud offers tailored solutions for businesses seeking secure and scalable storage options. Decentralized Applications (DApps): Developers can leverage DecentraCloud's infrastructure to build and deploy DApps with decentralized storage capabilities.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DecentraCloud(DCLOUD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DCLOUD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DCLOUD ເຖິງ VND
477.18278935
1 DCLOUD ເຖິງ AUD
A$0.0281069095
1 DCLOUD ເຖິງ GBP
0.0136001175
1 DCLOUD ເຖິງ EUR
0.0159574712
1 DCLOUD ເຖິງ USD
$0.01813349
1 DCLOUD ເຖິງ MYR
RM0.0774300023
1 DCLOUD ເຖິງ TRY
0.6994087093
1 DCLOUD ເຖິງ JPY
¥2.627542701
1 DCLOUD ເຖິງ RUB
1.4994582881
1 DCLOUD ເຖິງ INR
1.5346372587
1 DCLOUD ເຖິງ IDR
Rp297.2702803056
1 DCLOUD ເຖິງ KRW
25.3970407544
1 DCLOUD ເຖິງ PHP
1.0093100534
1 DCLOUD ເຖິງ EGP
￡E.0.9202746175
1 DCLOUD ເຖິງ BRL
R$0.1024542185
1 DCLOUD ເຖິງ CAD
C$0.0250242162
1 DCLOUD ເຖິງ BDT
2.210472431
1 DCLOUD ເຖິງ NGN
29.0600057344
1 DCLOUD ເຖິງ UAH
0.754353184
1 DCLOUD ເຖິງ VES
Bs1.59574712
1 DCLOUD ເຖິງ PKR
Rs5.1121935008
1 DCLOUD ເຖິງ KZT
9.3325819634
1 DCLOUD ເຖິງ THB
฿0.600218519
1 DCLOUD ເຖິງ TWD
NT$0.5568794779
1 DCLOUD ເຖິງ AED
د.إ0.0665499083
1 DCLOUD ເຖິງ CHF
Fr0.0148694618
1 DCLOUD ເຖິງ HKD
HK$0.1405345475
1 DCLOUD ເຖິງ MAD
.د.م0.1679161174
1 DCLOUD ເຖິງ MXN
$0.3550537342