Datamall Coin ລາຄາ (DMC)
ລາຄາສົດຂອງ Datamall Coin (DMC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00426806USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.63MUSD. DMC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDatamall Coinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Datamall Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -7.38%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 382.96M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDMC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DMC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Datamall Coin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000340515275327205.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDatamall Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0021034792.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Datamall Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0026099058.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Datamall Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.017753173574239234.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000340515275327205
|-7.38%
|30 ມື້
|$ -0.0021034792
|-49.28%
|60 ວັນ
|$ -0.0026099058
|-61.14%
|90 ວັນ
|$ -0.017753173574239234
|-80.61%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Datamall Coin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.02%
-7.38%
+21.69%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is the project about? Decentralized Storage What makes your project unique? Real data Storag. Ability to determine data ownership. Nash consensus.The storage market will tend to be dynamically balanced in the competition Give incentives to both users and miners. While incentivizing storage space, it also incentivizes demand. Storage is available and easy to use. Support storage application service. History of your project. one and half years What’s next for your project? The first step is to expand storage space, improve storage capacity and storage efficiency. The second step is to attract business user data and personal user data, using the DMC network. The third step is to establish and support the operation of large-scale decentralized applications based on dmc storage. What can your token be used for? 1. Users use DMC to purchase storage space 2. Miners mortgage DMC as a storage deposit 3. Governance 4. Users and developers use DMC to purchase and experience DMC ecological applications
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 DMC ເຖິງ VND
₫112.3139989
|1 DMC ເຖິງ AUD
A$0.006615493
|1 DMC ເຖິງ GBP
￡0.003201045
|1 DMC ເຖິງ EUR
€0.0037558928
|1 DMC ເຖິງ USD
$0.00426806
|1 DMC ເຖິງ MYR
RM0.0182246162
|1 DMC ເຖິງ TRY
₺0.1646190742
|1 DMC ເຖິງ JPY
¥0.618441894
|1 DMC ເຖິງ RUB
₽0.3529258814
|1 DMC ເຖິງ INR
₹0.3612059178
|1 DMC ເຖິງ IDR
Rp69.9681855264
|1 DMC ເຖິງ KRW
₩5.9776741136
|1 DMC ເຖິງ PHP
₱0.2375602196
|1 DMC ເຖິງ EGP
￡E.0.2166467256
|1 DMC ເຖິງ BRL
R$0.024114539
|1 DMC ເຖິງ CAD
C$0.0058899228
|1 DMC ເຖິງ BDT
৳0.520276514
|1 DMC ເຖິງ NGN
₦6.8398222336
|1 DMC ເຖິງ UAH
₴0.177551296
|1 DMC ເຖິງ VES
Bs0.36705316
|1 DMC ເຖິງ PKR
Rs1.2032514752
|1 DMC ເຖິງ KZT
₸2.1965997596
|1 DMC ເຖິງ THB
฿0.141272786
|1 DMC ເຖິງ TWD
NT$0.1310721226
|1 DMC ເຖິງ AED
د.إ0.0156637802
|1 DMC ເຖິງ CHF
Fr0.0034998092
|1 DMC ເຖິງ HKD
HK$0.033077465
|1 DMC ເຖິງ MAD
.د.م0.0395222356
|1 DMC ເຖິງ MXN
$0.0835686148