Darwinia Commitment ລາຄາ (KTON)
ລາຄາສົດຂອງ Darwinia Commitment (KTON) ມື້ນີ້ແມ່ນ 3.01USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 444.69KUSD. KTON ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDarwinia Commitmentຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Darwinia Commitment ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 147.81K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKTON ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KTON MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Darwinia Commitment ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.031562885959273.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDarwinia Commitment ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0192468430.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Darwinia Commitment ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0904411690.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Darwinia Commitment ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2536519696668134.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.031562885959273
|-1.03%
|30 ມື້
|$ +0.0192468430
|+0.64%
|60 ວັນ
|$ -0.0904411690
|-3.00%
|90 ວັນ
|$ -0.2536519696668134
|-7.77%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Darwinia Commitment: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.03%
-1.03%
-1.93%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 KTON ເຖິງ VND
₫79,208.15
|1 KTON ເຖິງ AUD
A$4.6655
|1 KTON ເຖິງ GBP
￡2.2575
|1 KTON ເຖິງ EUR
€2.6488
|1 KTON ເຖິງ USD
$3.01
|1 KTON ເຖິງ MYR
RM12.8527
|1 KTON ເຖິງ TRY
₺116.0957
|1 KTON ເຖິງ JPY
¥436.149
|1 KTON ເຖິງ RUB
₽248.8969
|1 KTON ເຖິງ INR
₹254.7363
|1 KTON ເຖິງ IDR
Rp49,344.2544
|1 KTON ເຖິງ KRW
₩4,215.6856
|1 KTON ເຖິງ PHP
₱167.5366
|1 KTON ເຖິງ EGP
￡E.152.7876
|1 KTON ເຖິງ BRL
R$17.0065
|1 KTON ເຖິງ CAD
C$4.1538
|1 KTON ເຖິງ BDT
৳366.919
|1 KTON ເຖິງ NGN
₦4,823.7056
|1 KTON ເຖິງ UAH
₴125.216
|1 KTON ເຖິງ VES
Bs258.86
|1 KTON ເຖິງ PKR
Rs848.5792
|1 KTON ເຖິງ KZT
₸1,549.1266
|1 KTON ເຖິງ THB
฿99.631
|1 KTON ເຖິງ TWD
NT$92.4371
|1 KTON ເຖິງ AED
د.إ11.0467
|1 KTON ເຖິງ CHF
Fr2.4682
|1 KTON ເຖິງ HKD
HK$23.3275
|1 KTON ເຖິງ MAD
.د.م27.8726
|1 KTON ເຖິງ MXN
$58.9358