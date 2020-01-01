Daossui Token (DAOS) Tokenomics
daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together.
Daossui Token (DAOS) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບDaossui Token (DAOS), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
Daossui Token (DAOS) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Daossui Token (DAOS) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງDAOS ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນDAOS ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈDAOS's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງDAOSໂທເຄັນກັນເທາະ!
DAOS ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງDAOS ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກDAOSເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.
