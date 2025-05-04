ໂລໂກ້ DAD

DAD ລາຄາ (DAD)

USD

DAD (DAD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00030352
$0.00030352$0.00030352
+24.90%(1D)

ລາຄາຂອງ DAD (DAD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ DAD (DAD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 222.07KUSD. DAD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDADຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DAD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +25.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 731.67M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDAD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DAD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

DAD (DAD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DAD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDAD ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DAD ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DAD ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+25.00%
30 ມື້$ 0+27.12%
60 ວັນ$ 0+24.55%
90 ວັນ$ 0--

DAD (DAD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DAD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.65039
$ 0.65039$ 0.65039

-0.01%

+25.00%

+27.50%

DAD (DAD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 222.07K
$ 222.07K$ 222.07K

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731.67M
731.67M 731.67M

ແມ່ນຫຍັງ DAD (DAD)

DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, committed to creating infrastructure to connect global advertising. Through blockchain technology, we could make advertising data more open and transparent; Through lightning network, small high-frequency settlement in the advertising field becomes possible. Through token economic incentive, each role will be more active to maintain the healthy development of DAD ecology.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

DAD (DAD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DAD(DAD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DAD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DAD ເຖິງ VND
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