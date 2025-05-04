ໂລໂກ້ Cygnus Finance Global USD

Cygnus Finance Global USD ລາຄາ (CGUSD)

USD

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.99603
$0.99603$0.99603
-0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.99603USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. CGUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCygnus Finance Global USDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Cygnus Finance Global USD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCGUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CGUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Cygnus Finance Global USD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0012892260576127.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCygnus Finance Global USD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0168021296.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Cygnus Finance Global USD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0245849088.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Cygnus Finance Global USD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0444497756169773.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0012892260576127-0.12%
30 ມື້$ +0.0168021296+1.69%
60 ວັນ$ -0.0245849088-2.46%
90 ວັນ$ +0.0444497756169773+4.67%

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Cygnus Finance Global USD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.991461
$ 0.991461$ 0.991461

$ 0.999718
$ 0.999718$ 0.999718

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

+0.01%

-0.12%

+3.58%

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ຊັບພະຍາກອນ

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CGUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CGUSD ເຖິງ VND
26,210.52945
1 CGUSD ເຖິງ AUD
A$1.5438465
1 CGUSD ເຖິງ GBP
0.7470225
1 CGUSD ເຖິງ EUR
0.8765064
1 CGUSD ເຖິງ USD
$0.99603
1 CGUSD ເຖິງ MYR
RM4.2530481
1 CGUSD ເຖິງ TRY
38.4168771
1 CGUSD ເຖິງ JPY
¥144.324747
1 CGUSD ເຖິງ RUB
82.3617207
1 CGUSD ເຖິງ INR
84.2940189
1 CGUSD ເຖິງ IDR
Rp16,328.3580432
1 CGUSD ເຖິງ KRW
1,394.9997768
1 CGUSD ເຖິງ PHP
55.4390298
1 CGUSD ເຖິງ EGP
￡E.50.5485225
1 CGUSD ເຖິງ BRL
R$5.6275695
1 CGUSD ເຖິງ CAD
C$1.3745214
1 CGUSD ເຖິງ BDT
121.416057
1 CGUSD ເຖິງ NGN
1,596.1978368
1 CGUSD ເຖິງ UAH
41.434848
1 CGUSD ເຖິງ VES
Bs87.65064
1 CGUSD ເຖິງ PKR
Rs280.8007776
1 CGUSD ເຖິງ KZT
512.6167998
1 CGUSD ເຖິງ THB
฿32.968593
1 CGUSD ເຖິງ TWD
NT$30.5880813
1 CGUSD ເຖິງ AED
د.إ3.6554301
1 CGUSD ເຖິງ CHF
Fr0.8167446
1 CGUSD ເຖິງ HKD
HK$7.7192325
1 CGUSD ເຖິງ MAD
.د.م9.2232378
1 CGUSD ເຖິງ MXN
$19.5022674