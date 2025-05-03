ໂລໂກ້ cUSDC

cUSDC ລາຄາ (CUSDC)

USD

cUSDC (CUSDC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02481017
$0.02481017$0.02481017
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ cUSDC (CUSDC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ cUSDC (CUSDC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02481017USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 35.04MUSD. CUSDC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດcUSDCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- cUSDC ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.41B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCUSDC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CUSDC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

cUSDC (CUSDC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ cUSDC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງcUSDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000331637.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ cUSDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001398053.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ cUSDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00018385332927679.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.00%
30 ມື້$ +0.0000331637+0.13%
60 ວັນ$ +0.0001398053+0.56%
90 ວັນ$ +0.00018385332927679+0.75%

cUSDC (CUSDC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ cUSDC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0247984
$ 0.0247984$ 0.0247984

$ 0.02482248
$ 0.02482248$ 0.02482248

$ 0.220912
$ 0.220912$ 0.220912

-0.00%

+0.00%

+0.02%

cUSDC (CUSDC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 35.04M
$ 35.04M$ 35.04M

--
----

1.41B
1.41B 1.41B

ແມ່ນຫຍັງ cUSDC (CUSDC)

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

cUSDC (CUSDC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ cUSDC(CUSDC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CUSDC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CUSDC ເຖິງ VND
652.87962355
1 CUSDC ເຖິງ AUD
A$0.0384557635
1 CUSDC ເຖິງ GBP
0.0186076275
1 CUSDC ເຖິງ EUR
0.0218329496
1 CUSDC ເຖິງ USD
$0.02481017
1 CUSDC ເຖິງ MYR
RM0.1059394259
1 CUSDC ເຖິງ TRY
0.9569282569
1 CUSDC ເຖິງ JPY
¥3.594993633
1 CUSDC ເຖິງ RUB
2.0515529573
1 CUSDC ເຖິງ INR
2.0996846871
1 CUSDC ເຖິງ IDR
Rp406.7240332848
1 CUSDC ເຖິງ KRW
34.7481316952
1 CUSDC ເຖິງ PHP
1.3809340622
1 CUSDC ເຖິງ EGP
￡E.1.2593642292
1 CUSDC ເຖິງ BRL
R$0.1401774605
1 CUSDC ເຖິງ CAD
C$0.0342380346
1 CUSDC ເຖິງ BDT
3.024359723
1 CUSDC ເຖິງ NGN
39.7597860352
1 CUSDC ເຖິງ UAH
1.032103072
1 CUSDC ເຖິງ VES
Bs2.13367462
1 CUSDC ເຖິງ PKR
Rs6.9944831264
1 CUSDC ເຖິງ KZT
12.7688020922
1 CUSDC ເຖິງ THB
฿0.821216627
1 CUSDC ເຖິງ TWD
NT$0.7619203207
1 CUSDC ເຖິງ AED
د.إ0.0910533239
1 CUSDC ເຖິງ CHF
Fr0.0203443394
1 CUSDC ເຖິງ HKD
HK$0.1922788175
1 CUSDC ເຖິງ MAD
.د.م0.2297421742
1 CUSDC ເຖິງ MXN
$0.4857831286