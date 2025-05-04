Curecoin ລາຄາ (CURE)
ລາຄາສົດຂອງ Curecoin (CURE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00952605USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 298.27KUSD. CURE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCurecoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Curecoin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 31.31M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCURE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CURE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Curecoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCurecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0030664974.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Curecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012677905.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Curecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0030664974
|-32.19%
|60 ວັນ
|$ -0.0012677905
|-13.30%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Curecoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
-32.21%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Curecoin is a new SHA-256 based cryptocurrency with a big vision, that is - Curing Cancer, Alzheimer's, Huntington's, preventing viruses, and designing next-level of pharmaceuticals. Curecoin can be earned with both GPU and CPU. Folders use high-end GPUs and CPUs to fold proteins, earning a proportional amount of coins set-aside for their contributions. SHA-256 ASIC Miners could still get along by mining Curecoin as usual which will further secure the blockchain and the network. Whether you are heavily-invested in ASIC equipment or still have GPUs and CPUs, you can participate. Due to the nature of folding (diverse, constantly changing, not easily predictable), GPUs and CPUs will both always be relevant, so an investment in consumer hardware isn't wasted. Curecoins go to three main areas: Folders, Miners, and Developers. The folders get 76% of the total coins (80% of the coins distributed per day). SHA256 miners get 19% of the total coins (20% of the coins distributed per day). 2% of the total funds are distributed to people who donated to project development. The other 3% is dedicated to Curecoin developers, and will be used for paying for development costs (such as hiring professional programmers, paying for infrastructure, etc.), and for giving back to the community (folding hardware giveaways, faucets, covering 0% mining pools, etc.).
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CURE ເຖິງ VND
₫250.67800575
|1 CURE ເຖິງ AUD
A$0.0147653775
|1 CURE ເຖິງ GBP
￡0.0071445375
|1 CURE ເຖິງ EUR
€0.008382924
|1 CURE ເຖິງ USD
$0.00952605
|1 CURE ເຖິງ MYR
RM0.0406762335
|1 CURE ເຖິງ TRY
₺0.3674197485
|1 CURE ເຖິງ JPY
¥1.380324645
|1 CURE ເຖິງ RUB
₽0.7877090745
|1 CURE ເຖິງ INR
₹0.8061896115
|1 CURE ເຖິງ IDR
Rp156.164729112
|1 CURE ເຖິງ KRW
₩13.341804588
|1 CURE ເຖິງ PHP
₱0.530219943
|1 CURE ເຖິງ EGP
￡E.0.483542298
|1 CURE ເຖິງ BRL
R$0.0538221825
|1 CURE ເຖິງ CAD
C$0.013145949
|1 CURE ເຖິງ BDT
৳1.161225495
|1 CURE ເຖິງ NGN
₦15.266066688
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₴0.39628368
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Bs0.8192403
|1 CURE ເຖິງ PKR
Rs2.685584016
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₸4.902676893
|1 CURE ເຖິງ THB
฿0.315312255
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NT$0.2925449955
|1 CURE ເຖິງ AED
د.إ0.0349606035
|1 CURE ເຖິງ CHF
Fr0.007811361
|1 CURE ເຖິງ HKD
HK$0.0738268875
|1 CURE ເຖິງ MAD
.د.م0.088211223
|1 CURE ເຖິງ MXN
$0.186520059