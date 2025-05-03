ໂລໂກ້ Crypto Raiders

Crypto Raiders ລາຄາ (RAIDER)

USD

Crypto Raiders (RAIDER) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00330222
$0.00330222$0.00330222
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Crypto Raiders (RAIDER) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Crypto Raiders (RAIDER) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00330222USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 105.52KUSD. RAIDER ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCrypto Raidersຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Crypto Raiders ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.07%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 31.96M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRAIDER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RAIDER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Crypto Raiders (RAIDER) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Crypto Raiders ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCrypto Raiders ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002119843.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Crypto Raiders ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004396136.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Crypto Raiders ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002471748472899267.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.07%
30 ມື້$ +0.0002119843+6.42%
60 ວັນ$ -0.0004396136-13.31%
90 ວັນ$ -0.002471748472899267-42.80%

Crypto Raiders (RAIDER) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Crypto Raiders: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0032651
$ 0.0032651$ 0.0032651

$ 0.00332371
$ 0.00332371$ 0.00332371

$ 13.54
$ 13.54$ 13.54

+0.38%

-0.07%

-0.52%

Crypto Raiders (RAIDER) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 105.52K
$ 105.52K$ 105.52K

--
----

31.96M
31.96M 31.96M

ແມ່ນຫຍັງ Crypto Raiders (RAIDER)

RAIDER is the governance and value token for the Crypto Raiders P2E game on Polygon.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Crypto Raiders (RAIDER) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Crypto Raiders(RAIDER)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

RAIDER ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 RAIDER ເຖິງ VND
86.8979193
1 RAIDER ເຖິງ AUD
A$0.005118441
1 RAIDER ເຖິງ GBP
0.002476665
1 RAIDER ເຖິງ EUR
0.0029059536
1 RAIDER ເຖິງ USD
$0.00330222
1 RAIDER ເຖິງ MYR
RM0.0141004794
1 RAIDER ເຖິງ TRY
0.1273666254
1 RAIDER ເຖິງ JPY
¥0.478491678
1 RAIDER ເຖິງ RUB
0.2732256828
1 RAIDER ເຖິງ INR
0.2794668786
1 RAIDER ເຖິງ IDR
Rp54.1347454368
1 RAIDER ເຖິງ KRW
4.6249572432
1 RAIDER ເຖິງ PHP
0.1838015652
1 RAIDER ເຖິງ EGP
￡E.0.1676206872
1 RAIDER ເຖິງ BRL
R$0.018657543
1 RAIDER ເຖິງ CAD
C$0.0045570636
1 RAIDER ເຖິງ BDT
0.402540618
1 RAIDER ເຖິງ NGN
5.2920056832
1 RAIDER ເຖິງ UAH
0.137372352
1 RAIDER ເຖິງ VES
Bs0.28399092
1 RAIDER ເຖິງ PKR
Rs0.9309618624
1 RAIDER ເຖິງ KZT
1.6995205452
1 RAIDER ເຖິງ THB
฿0.109303482
1 RAIDER ເຖິງ TWD
NT$0.1014111762
1 RAIDER ເຖິງ AED
د.إ0.0121191474
1 RAIDER ເຖິງ CHF
Fr0.0027078204
1 RAIDER ເຖິງ HKD
HK$0.025592205
1 RAIDER ເຖິງ MAD
.د.م0.0305785572
1 RAIDER ເຖິງ MXN
$0.0646574676