CrossWallet ລາຄາ (CWT)
ລາຄາສົດຂອງ CrossWallet (CWT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00105104USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 131.38KUSD. CWT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCrossWalletຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- CrossWallet ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.39%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 125.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCWT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CWT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ CrossWallet ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCrossWallet ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000295019.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CrossWallet ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001056968.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CrossWallet ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000408411591894057.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.39%
|30 ມື້
|$ -0.0000295019
|-2.80%
|60 ວັນ
|$ -0.0001056968
|-10.05%
|90 ວັນ
|$ -0.000408411591894057
|-27.98%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ CrossWallet: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.20%
+0.39%
-1.14%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CWT ເຖິງ VND
₫27.6581176
|1 CWT ເຖິງ AUD
A$0.001629112
|1 CWT ເຖິງ GBP
￡0.00078828
|1 CWT ເຖິງ EUR
€0.0009249152
|1 CWT ເຖິງ USD
$0.00105104
|1 CWT ເຖິງ MYR
RM0.0044879408
|1 CWT ເຖິງ TRY
₺0.0405386128
|1 CWT ເຖິງ JPY
¥0.152295696
|1 CWT ເຖິງ RUB
₽0.0869104976
|1 CWT ເຖິງ INR
₹0.0889495152
|1 CWT ເຖິງ IDR
Rp17.2301611776
|1 CWT ເຖິງ KRW
₩1.4720445824
|1 CWT ເຖິງ PHP
₱0.0585008864
|1 CWT ເຖິງ EGP
￡E.0.0533507904
|1 CWT ເຖິງ BRL
R$0.005938376
|1 CWT ເຖິງ CAD
C$0.0014504352
|1 CWT ເຖິງ BDT
৳0.128121776
|1 CWT ເຖິງ NGN
₦1.6843546624
|1 CWT ເຖິງ UAH
₴0.043723264
|1 CWT ເຖິງ VES
Bs0.09038944
|1 CWT ເຖິງ PKR
Rs0.2963091968
|1 CWT ເຖິງ KZT
₸0.5409282464
|1 CWT ເຖິງ THB
฿0.034789424
|1 CWT ເຖິງ TWD
NT$0.0322774384
|1 CWT ເຖິງ AED
د.إ0.0038573168
|1 CWT ເຖິງ CHF
Fr0.0008618528
|1 CWT ເຖິງ HKD
HK$0.00814556
|1 CWT ເຖິງ MAD
.د.م0.0097326304
|1 CWT ເຖິງ MXN
$0.0205793632