Cronos zkEVM CRO ລາຄາ (ZKCRO)

USD

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.095317
$0.095317$0.095317
+0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.095322USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 14.39MUSD. ZKCRO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCronos zkEVM CROຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Cronos zkEVM CRO ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.74%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 150.98M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງZKCRO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ZKCRO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Cronos zkEVM CRO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00070143.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCronos zkEVM CRO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0085598774.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Cronos zkEVM CRO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0299429946.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Cronos zkEVM CRO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02612324969400794.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00070143+0.74%
30 ມື້$ -0.0085598774-8.97%
60 ວັນ$ +0.0299429946+31.41%
90 ວັນ$ -0.02612324969400794-21.51%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Cronos zkEVM CRO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.09395
$ 0.09395$ 0.09395

$ 0.09659
$ 0.09659$ 0.09659

$ 0.229521
$ 0.229521$ 0.229521

+0.81%

+0.74%

-0.20%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 14.39M
$ 14.39M$ 14.39M

--
----

150.98M
150.98M 150.98M

ແມ່ນຫຍັງ Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Cronos zkEVM CRO(ZKCRO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ZKCRO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ZKCRO ເຖິງ VND
2,508.39843
1 ZKCRO ເຖິງ AUD
A$0.1477491
1 ZKCRO ເຖິງ GBP
0.0714915
1 ZKCRO ເຖິງ EUR
0.08388336
1 ZKCRO ເຖິງ USD
$0.095322
1 ZKCRO ເຖິງ MYR
RM0.40702494
1 ZKCRO ເຖິງ TRY
3.67656954
1 ZKCRO ເຖິງ JPY
¥13.8121578
1 ZKCRO ເຖິງ RUB
7.88217618
1 ZKCRO ເຖິງ INR
8.06710086
1 ZKCRO ເຖິງ IDR
Rp1,562.65548768
1 ZKCRO ເຖິງ KRW
133.50418032
1 ZKCRO ເຖິງ PHP
5.30562252
1 ZKCRO ເຖິງ EGP
￡E.4.83854472
1 ZKCRO ເຖິງ BRL
R$0.5385693
1 ZKCRO ເຖິງ CAD
C$0.13154436
1 ZKCRO ເຖິງ BDT
11.6197518
1 ZKCRO ເຖິງ NGN
152.75922432
1 ZKCRO ເຖິງ UAH
3.9653952
1 ZKCRO ເຖິງ VES
Bs8.197692
1 ZKCRO ເຖິງ PKR
Rs26.87317824
1 ZKCRO ເຖິງ KZT
49.05842052
1 ZKCRO ເຖິງ THB
฿3.1551582
1 ZKCRO ເຖິງ TWD
NT$2.92733862
1 ZKCRO ເຖິງ AED
د.إ0.34983174
1 ZKCRO ເຖິງ CHF
Fr0.07816404
1 ZKCRO ເຖິງ HKD
HK$0.7387455
1 ZKCRO ເຖິງ MAD
.د.م0.88268172
1 ZKCRO ເຖິງ MXN
$1.86640476