ລາຄາສົດCrazzers AIຂອງມື້ນີ້0 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCRAZZERSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCRAZZERSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CRAZZERS

CRAZZERS ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CRAZZERS

CRAZZERS ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

CRAZZERS Tokenomics

CRAZZERS ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Crazzers AI

Crazzers AI ລາຄາ (CRAZZERS)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 CRAZZERS ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00014205
$0.00014205$0.00014205
-3.70%1D
mexc
USD
Crazzers AI (CRAZZERS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:37:29 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
$ 0$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
$ 0$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.84%

-3.76%

-9.82%

-9.82%

Crazzers AI (CRAZZERS) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CRAZZERSມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CRAZZERSລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CRAZZERSມີການປ່ຽນແປງ+1.84%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.76%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -9.82%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Crazzers AI (CRAZZERS) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

--
----

$ 145.04K
$ 145.04K$ 145.04K

393.98M
393.98M 393.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCrazzers AIການຊື້ຂາຍ$ 57.14K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCRAZZERSແມ່ນ393.98Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 145.04K.

Crazzers AI (CRAZZERS) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Crazzers AI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCrazzers AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Crazzers AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Crazzers AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-3.76%
30 ມື້$ 0-4.53%
60 ວັນ$ 0+43.71%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Crazzers AI (CRAZZERS)

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Crazzers AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Crazzers AI (CRAZZERS) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Crazzers AI (CRAZZERS) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCrazzers AI.

ກວດເບິ່ງການCrazzers AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

CRAZZERS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Crazzers AI (CRAZZERS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCrazzers AI (CRAZZERS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CRAZZERS ດຽວນີ້!

ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:37:29 (UTC+8)

