Compound USDC (CUSDC) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.02526456. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CUSDCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02524053 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02529471, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CUSDCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.220912, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00620705.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CUSDCມີການປ່ຽນແປງ+0.02%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.02%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +0.03%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCompound USDCການຊື້ຂາຍ$ 32.03M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCUSDCແມ່ນ1.27Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1267690660.796965. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 32.03M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Compound USDC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCompound USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000525654.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Compound USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000839642.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Compound USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000181169543509838.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.02%
|30 ມື້
|$ +0.0000525654
|+0.21%
|60 ວັນ
|$ +0.0000839642
|+0.33%
|90 ວັນ
|$ +0.000181169543509838
|+0.72%
Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCompound USDC (CUSDC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CUSDC ດຽວນີ້!
