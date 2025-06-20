ໂລໂກ້ Coinbase Wrapped DOGE

Coinbase Wrapped DOGE ລາຄາ (CBDOGE)

USD

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.170319
$0.170319$0.170319
+2.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.169339USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.31MUSD. CBDOGE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCoinbase Wrapped DOGEຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Coinbase Wrapped DOGE ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 13.64M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCBDOGE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CBDOGE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Coinbase Wrapped DOGE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00381741.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCoinbase Wrapped DOGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Coinbase Wrapped DOGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Coinbase Wrapped DOGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00381741+2.31%
30 ມື້$ 0--
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Coinbase Wrapped DOGE: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.164495
$ 0.164495$ 0.164495

$ 0.172418
$ 0.172418$ 0.172418

$ 0.24386
$ 0.24386$ 0.24386

+0.32%

+2.31%

-10.15%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

--
----

13.64M
13.64M 13.64M

ແມ່ນຫຍັງ Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCoinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CBDOGE ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Coinbase Wrapped DOGE(CBDOGE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CBDOGE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CBDOGE ເຖິງ VND
4,456.155785
1 CBDOGE ເຖິງ AUD
A$0.26078206
1 CBDOGE ເຖິງ GBP
0.12531086
1 CBDOGE ເຖິງ EUR
0.14732493
1 CBDOGE ເຖິງ USD
$0.169339
1 CBDOGE ເຖິງ MYR
RM0.71969075
1 CBDOGE ເຖິງ TRY
6.69905084
1 CBDOGE ເຖິງ JPY
¥24.63713111
1 CBDOGE ເຖິງ RUB
13.27109743
1 CBDOGE ເຖິງ INR
14.68507808
1 CBDOGE ເຖິງ IDR
Rp2,776.04873616
1 CBDOGE ເຖິງ KRW
233.24923199
1 CBDOGE ເຖິງ PHP
9.70820487
1 CBDOGE ເຖິງ EGP
￡E.8.57871374
1 CBDOGE ເຖິງ BRL
R$0.92967111
1 CBDOGE ເຖິງ CAD
C$0.23199443
1 CBDOGE ເຖິງ BDT
20.68983902
1 CBDOGE ເຖິງ NGN
262.13338522
1 CBDOGE ເຖິງ UAH
7.06312969
1 CBDOGE ເຖິງ VES
Bs17.272578
1 CBDOGE ເຖິງ PKR
Rs47.98389904
1 CBDOGE ເຖິງ KZT
88.05966678
1 CBDOGE ເຖິງ THB
฿5.55093242
1 CBDOGE ເຖິງ TWD
NT$5.01074101
1 CBDOGE ເຖິງ AED
د.إ0.62147413
1 CBDOGE ເຖິງ CHF
Fr0.13716459
1 CBDOGE ເຖິງ HKD
HK$1.32761776
1 CBDOGE ເຖິງ MAD
.د.م1.54945185
1 CBDOGE ເຖິງ MXN
$3.22760134