COAL ລາຄາ (COAL)
ລາຄາສົດຂອງ COAL (COAL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02612052USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 548.16KUSD. COAL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCOALຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- COAL ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.09%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 21.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCOAL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.COAL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ COAL ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCOAL ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0079280297.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ COAL ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0108803406.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ COAL ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00727965897792144.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.09%
|30 ມື້
|$ +0.0079280297
|+30.35%
|60 ວັນ
|$ +0.0108803406
|+41.65%
|90 ວັນ
|$ -0.00727965897792144
|-21.79%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ COAL: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.34%
+0.09%
-5.42%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 COAL ເຖິງ VND
₫687.3614838
|1 COAL ເຖິງ AUD
A$0.040486806
|1 COAL ເຖິງ GBP
￡0.01959039
|1 COAL ເຖິງ EUR
€0.0229860576
|1 COAL ເຖິງ USD
$0.02612052
|1 COAL ເຖິງ MYR
RM0.1115346204
|1 COAL ເຖິງ TRY
₺1.0074684564
|1 COAL ເຖິງ JPY
¥3.784863348
|1 COAL ເຖິງ RUB
₽2.1599057988
|1 COAL ເຖິງ INR
₹2.2105796076
|1 COAL ເຖິງ IDR
Rp428.2051773888
|1 COAL ເຖິງ KRW
₩36.5833554912
|1 COAL ເຖິງ PHP
₱1.4538681432
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￡E.1.3258775952
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R$0.147580938
|1 COAL ເຖິງ CAD
C$0.0360463176
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৳3.184091388
|1 COAL ເຖິງ NGN
₦41.8597005312
|1 COAL ເຖິງ UAH
₴1.086613632
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Bs2.24636472
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NT$0.8021611692
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د.إ0.0958623084
|1 COAL ເຖິງ CHF
Fr0.0214188264
|1 COAL ເຖິງ HKD
HK$0.20243403
|1 COAL ເຖິງ MAD
.د.م0.2418760152
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$0.5114397816