ໂລໂກ້ COAL

COAL ລາຄາ (COAL)

USD

COAL (COAL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02610269
$0.02610269$0.02610269
+0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ COAL (COAL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ COAL (COAL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02612052USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 548.16KUSD. COAL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCOALຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- COAL ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.09%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 21.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCOAL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.COAL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

COAL (COAL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ COAL ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCOAL ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0079280297.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ COAL ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0108803406.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ COAL ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00727965897792144.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.09%
30 ມື້$ +0.0079280297+30.35%
60 ວັນ$ +0.0108803406+41.65%
90 ວັນ$ -0.00727965897792144-21.79%

COAL (COAL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ COAL: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02512257
$ 0.02512257$ 0.02512257

$ 0.02707387
$ 0.02707387$ 0.02707387

$ 0.345779
$ 0.345779$ 0.345779

-0.34%

+0.09%

-5.42%

COAL (COAL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 548.16K
$ 548.16K$ 548.16K

--
----

21.00M
21.00M 21.00M

ແມ່ນຫຍັງ COAL (COAL)

COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

COAL (COAL) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ COAL(COAL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

COAL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 COAL ເຖິງ VND
687.3614838
1 COAL ເຖິງ AUD
A$0.040486806
1 COAL ເຖິງ GBP
0.01959039
1 COAL ເຖິງ EUR
0.0229860576
1 COAL ເຖິງ USD
$0.02612052
1 COAL ເຖິງ MYR
RM0.1115346204
1 COAL ເຖິງ TRY
1.0074684564
1 COAL ເຖິງ JPY
¥3.784863348
1 COAL ເຖິງ RUB
2.1599057988
1 COAL ເຖິງ INR
2.2105796076
1 COAL ເຖິງ IDR
Rp428.2051773888
1 COAL ເຖິງ KRW
36.5833554912
1 COAL ເຖິງ PHP
1.4538681432
1 COAL ເຖິງ EGP
￡E.1.3258775952
1 COAL ເຖິງ BRL
R$0.147580938
1 COAL ເຖິງ CAD
C$0.0360463176
1 COAL ເຖິງ BDT
3.184091388
1 COAL ເຖິງ NGN
41.8597005312
1 COAL ເຖິງ UAH
1.086613632
1 COAL ເຖິງ VES
Bs2.24636472
1 COAL ເຖິງ PKR
Rs7.3638969984
1 COAL ເຖິງ KZT
13.4431868232
1 COAL ເຖິງ THB
฿0.864589212
1 COAL ເຖິງ TWD
NT$0.8021611692
1 COAL ເຖິງ AED
د.إ0.0958623084
1 COAL ເຖິງ CHF
Fr0.0214188264
1 COAL ເຖິງ HKD
HK$0.20243403
1 COAL ເຖິງ MAD
.د.م0.2418760152
1 COAL ເຖິງ MXN
$0.5114397816