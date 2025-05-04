ໂລໂກ້ Club Atletico Independiente Fan Token

Club Atletico Independiente Fan Token ລາຄາ (CAI)

USD

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.090463
$0.090463$0.090463
-2.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.090465USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 130.18KUSD. CAI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດClub Atletico Independiente Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Club Atletico Independiente Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.97%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.44M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCAI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CAI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Club Atletico Independiente Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00277835080519288.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງClub Atletico Independiente Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0012798264.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Club Atletico Independiente Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0175181130.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Club Atletico Independiente Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0396422689460853.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00277835080519288-2.97%
30 ມື້$ +0.0012798264+1.41%
60 ວັນ$ -0.0175181130-19.36%
90 ວັນ$ -0.0396422689460853-30.46%

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Club Atletico Independiente Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.090432
$ 0.090432$ 0.090432

$ 0.093308
$ 0.093308$ 0.093308

$ 9.54
$ 9.54$ 9.54

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-2.75%

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 130.18K
$ 130.18K$ 130.18K

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1.44M
1.44M 1.44M

ແມ່ນຫຍັງ Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Club Atletico Independiente Fan Token(CAI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CAI ເຖິງ VND
2,380.586475
1 CAI ເຖິງ AUD
A$0.14022075
1 CAI ເຖິງ GBP
0.06784875
1 CAI ເຖິງ EUR
0.0796092
1 CAI ເຖິງ USD
$0.090465
1 CAI ເຖິງ MYR
RM0.38628555
1 CAI ເຖິງ TRY
3.48923505
1 CAI ເຖິງ JPY
¥13.1083785
1 CAI ເຖິງ RUB
7.48055085
1 CAI ເຖິງ INR
7.65605295
1 CAI ເຖິງ IDR
Rp1,483.0325496
1 CAI ເຖິງ KRW
126.7016604
1 CAI ເຖິງ PHP
5.0352819
1 CAI ເຖິງ EGP
￡E.4.5920034
1 CAI ເຖິງ BRL
R$0.51112725
1 CAI ເຖິງ CAD
C$0.1248417
1 CAI ເຖິງ BDT
11.0276835
1 CAI ເຖິງ NGN
144.9755904
1 CAI ເຖິງ UAH
3.763344
1 CAI ເຖິງ VES
Bs7.77999
1 CAI ເຖິງ PKR
Rs25.5038928
1 CAI ເຖິງ KZT
46.5587169
1 CAI ເຖິງ THB
฿2.9943915
1 CAI ເຖິງ TWD
NT$2.77818015
1 CAI ເຖິງ AED
د.إ0.33200655
1 CAI ເຖິງ CHF
Fr0.0741813
1 CAI ເຖິງ HKD
HK$0.70110375
1 CAI ເຖິງ MAD
.د.م0.8377059
1 CAI ເຖິງ MXN
$1.7713047