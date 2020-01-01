chomik (CHOMIK) Tokenomics
chomik (CHOMIK) ຂໍ້ມູນ
Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable.
chomik (CHOMIK) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບchomik (CHOMIK), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
chomik (CHOMIK) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ chomik (CHOMIK) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງCHOMIK ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນCHOMIK ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈCHOMIK's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງCHOMIKໂທເຄັນກັນເທາະ!
CHOMIK ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງCHOMIK ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກCHOMIKເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
