Chikn Egg ລາຄາ (EGG)
ລາຄາສົດຂອງ Chikn Egg (EGG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0013886USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. EGG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດChikn Eggຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Chikn Egg ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.53%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງEGG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.EGG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Chikn Egg ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງChikn Egg ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002265512.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Chikn Egg ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001725922.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Chikn Egg ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000143773445159438.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+1.53%
|30 ມື້
|$ -0.0002265512
|-16.31%
|60 ວັນ
|$ +0.0001725922
|+12.43%
|90 ວັນ
|$ +0.0000143773445159438
|+1.05%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Chikn Egg: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.28%
+1.53%
-0.25%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
chikn is Avalanche's premier platform for upgradable NFTs & dual-token economies, bridging the gap between gaming, DeFi and the Metaverse. chikn are also an original series of 10k upgradable NFTs that lay EGG. EGG is the native Governance & Utility token of the chikn ecosystem, and is the fuel that runs all features of the platform. The chikn DAO governs a Treasury which originally holds 10% of the Total Supply of $feed, and increases over time. How chikn egg is used: EGG tokens can be staked to receive FEED that can then be used to grow the chikn. The EGG DAO governs a Treasury which holds 10% of the Total Supply of FEED, and increases over time. EGG is burned in a variety of methods, as a result of interacting with the chikn platform and the many products we offer. Some of these burning methods are: Breakage fees (8.33% of all staked EGG), FEED-swaps, CNS (the chikn naming service), Minting of future NFT collections, Upgrading future NFT series, chikn p2e & PVP game/s, Breeding, 3rd party NFT minting and more!
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 EGG ເຖິງ VND
₫36.541009
|1 EGG ເຖິງ AUD
A$0.002124558
|1 EGG ເຖິງ GBP
￡0.001013678
|1 EGG ເຖິງ EUR
€0.001208082
|1 EGG ເຖິງ USD
$0.0013886
|1 EGG ເຖິງ MYR
RM0.005873778
|1 EGG ເຖິງ TRY
₺0.054460892
|1 EGG ເຖິງ JPY
¥0.200888762
|1 EGG ເຖິງ RUB
₽0.1096994
|1 EGG ເຖິງ INR
₹0.118989134
|1 EGG ເຖິງ IDR
Rp22.763930784
|1 EGG ເຖິງ KRW
₩1.88412191
|1 EGG ເຖິງ PHP
₱0.077469994
|1 EGG ເຖິງ EGP
￡E.0.068916218
|1 EGG ເຖິງ BRL
R$0.007748388
|1 EGG ເຖິງ CAD
C$0.001902382
|1 EGG ເຖິງ BDT
৳0.169700806
|1 EGG ເຖິງ NGN
₦2.166299316
|1 EGG ເຖິງ UAH
₴0.05769633
|1 EGG ເຖິງ VES
Bs0.1360828
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Rs0.391807376
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₸0.70665854
|1 EGG ເຖິງ THB
฿0.04540722
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د.إ0.005096162
|1 EGG ເຖິງ CHF
Fr0.001138652
|1 EGG ເຖິງ HKD
HK$0.010886624
|1 EGG ເຖິງ MAD
.د.م0.012719576
|1 EGG ເຖິງ MXN
$0.02645283